趨勢觀察／新冠黑天鵝改變消費行為

被國際信評集團穆迪（Moddy's）的首席經濟學家龍斯基（John Lonski），稱為「前所未見的黑天鵝」，認為新冠病毒對全球經濟的衝擊，將超越2008年金融海嘯。

企業在金融海嘯之後盛行的經營運作模式，是儘量壓縮生產時間、降低庫存量，同時增快消費週轉率與資本變現率。

這種原本被頌讚的營運模式，卻在此次新冠黑天鵝突擊中，紛紛卡關落馬，快時尚變成慢時尚，製造業供應斷鏈，體驗經濟的航空業、旅遊業、餐飲業、體育賽事、藝文活動等，很多被迫停擺。

過去、企業重視的是「如何銷售出商品」，未來更該思考「如何及時銷售出商品」。

病毒之後，消費行為將會產生哪些變化？企業的銷售邊界該如何重新研擬？以下三個面向的商機，值得關注：

一、懶惰商機：2010年代出現了「懶文化」一詞，亦即懶人們為了省事省力，所塑造出的行事和生活習慣。這股懶文化創造出龐大的「懶經濟」，例如外送平台、線上生鮮超市、快遞服務等。

「懶文化」或許促動了集體不思考的低智商社會，但也助長「宅文化」的興起。

病毒時期，部分的消費者已逐步適應又懶又宅的生活模式，未來這群消費者必將回不去了，沒有最懶、只有更懶。

二、距離商機：病毒蔓延，讓人驚覺原來人際互動是有高風險的，例如鼓勵消費者走出戶外、與人互動而大受歡迎的Pokémon Day活動就必須取消，可以保持距離的人際互動，好比遠距會議、遠距教學等，此時備受青睞。

人們是群居動物，很難離群索居。可以維持獨立空間，又能即時互動的虛擬社交圈必將大行其道，線上線下互動的經營模式，也絕對會成為商品銷售推廣的主流。

三、療癒商機：在不安定的氛圍中，不論生理與心理，都需要應援。雖然新冠黑天鵝造成全球經濟大衰退，讓很多消費者處於「手緊」狀態，但是包含保健、預防、保險、心理慰藉等有助於身心強健的商機，具有逆勢竄起的機會。

例如日本頂級的奶油吐司，一條售價折合台幣約800多元，雖然貴得令人咋舌，但在防疫期間銷售竟然倍增，原因是大家覺得此時應該要對自己好一點，讓自己開心一點。

截至目前為止，新冠黑天鵝衝撞的不只是經濟，還包含了消費者的行為、互動與購買模式，這讓某些產業身受重傷，也讓某些產業身受其利。病毒之後，企業該如何以更具彈性、更多樣的行銷風貌，面對不可預期的未來？考驗正要開始！

（作者是世訊整合行銷傳播有限公司創意總監）