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LG 年度公益活動開跑 深耕偏鄉持續關懷

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
LG 2020「Life's Good with HOPE 希望、傳愛」 開跑， 深耕偏鄉持續關懷。(圖：LG提供)
LG 2020「Life's Good with HOPE 希望、傳愛」 開跑， 深耕偏鄉持續關懷。(圖：LG提供)

LG 2020 「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」年度公益活動，將持續攜手全台大專院校熱血青年「希望起飛」，同時邀請知名藝人鬼鬼吳映潔擔任「希望導師」，與 LG 同仁組成更有力的希望團隊，落實陪伴者角色，期許能給予偏鄉孩童更多長期穩定的陪伴與關懷，帶領孩童們探索潛能、啟發天賦，鼓勵勇敢築夢，擁抱美好未來與希望。

LG 希望起飛計劃徵件時間自即日起至 5 月 31 日止，歡迎大專院校同學發揮愛心與創意，為孩童們量身打造最溫暖的提案，並將年輕活力注入偏鄉角落。今年夏天，一同激發孩童們潛能、打造不同視野，帶領偏鄉孩童擁抱愛與希望。

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示， 深耕台灣不僅致力於提供消費者美好的生活體驗，更希望能為台灣這塊土地貢獻更多的公益關懷。LG 持續深入台灣偏鄉角落，除了與喜憨兒基金會合作贊助偏鄉學校愛心餐盒，多年來我們更深刻體會，對偏鄉孩童而言，最重要的是視野的啟發以及長期的陪伴。

希望起飛計劃邁入第五年，不僅鼓勵了無數熱血青年學子前進偏鄉發揮所長，並透過希望導師的名人影響力，投注熱情與活力，拋磚引玉喚起社會大眾對偏鄉教育的關注。未來 LG 仍將秉持初衷，將 Life’s Good 的品牌理念落實於在地關懷，讓愛與希望得以成長茁壯。

台灣 LG 電子落實企業社會責任，持續投入偏鄉關懷，迄今已邁入第 12 年。多年來，LG 持續深入探究偏鄉需求，於 2015 年起號召大學生，以更實際的關懷與陪伴，深入偏鄉角落開拓孩童視野；同時也從偏鄉孩童學習狀況，及偏鄉教師、大學生希望起飛團隊的回饋發現，對於偏鄉孩童而言，長期且穩定的關心與陪伴才能發揮最大的力量。

偏鄉教育 LG

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