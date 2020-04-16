沃旭攜大統、大三商航運 打造首艘台籍離岸風電運維船

離岸風電業者沃旭能源今（16）日宣布，與大統海運和日本商船三井合資的大三商航運，簽訂15年船舶租約，由大三商航運負責為「大彰化離岸風場」量身打造全球第一艘台灣籍運維作業船（SOV），這項租約也是台灣市場及亞太地區客製化運維作業船建造首例。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭除了在台中港投資興建全新運維中心，也是台灣及亞太區唯一採用客製SOV運維作業船作為離岸風場運維解決方案的能源業者。她強調，沃旭與傳統船運業者簽署長達15年的SOV合約，協助本地廠商成功轉型跨足離岸風電產業，並取得離岸風場的長期運維業務。

這艘SOV運維作業船預計於2022年初完工，結合同年落成的全新運維中心，以台中港為基地，負責大彰化離岸風場的運維工作。台中港因具有適宜水深、碼頭及航道路徑，並且鄰近風場等優勢，成為大彰化離岸風場的建造及運維港。

沃旭能源亞太區運維總監嚴安叡(Andreas Munk-Janson)指出，SOV能顯著提升離岸風場運維工作執行的品質與效率，增加風機正常運轉的時間，確保供電穩定。

這是全球第一艘因應台灣海峽複雜且險峻的海象狀況量身打造的運維作業船，整艘SOV將以沃旭歐洲運維船隊的設計為基礎並加以優化升級。除了船員外，沃旭運維作業船能載運高達60名技術人員，每月僅需靠港補給一次，相較於使用人員運輸船(CTV)，每次最多僅能載運24人，且需要當日來回運維港，效率更佳。

這艘SOV將配備先進科技，包含搭載動態補償舷梯，當舷梯從運維船升高至風機檢修處時能夠保持穩定，方便技術人員從船上走路去上班(Walk to Work)，直接抵達風機維修，有別於小型人員運輸船的技術人員須從船隻攀爬至風機高處檢修。

同時採用先進船舶動態定位系統(dynamic positioning system)，能夠即時修正船身、保持船隻固定，減少風浪起伏造成危險或人員不適，並配備3D動態穩定技術的起重機(3D motion compensated crane)，以確保風機零件吊掛作業安全。

此外，為降低對環境的影響，這艘SOV未來將可搭配不使用化石燃料作為動力來源的技術，同時透過優化船體設計，及配置電池混和動力系統，減少船舶燃料使用降低碳排。