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晶華匯集500道美饌 成立全台首家食藝銀行

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
「食藝學院專班」今日舉辦結業儀式。（照片提供：晶華）
「食藝學院專班」今日舉辦結業儀式。（照片提供：晶華）

餐飲見長的台北晶華酒店今年邁入第30年，為了傳承並分享開幕至今、各大主廚們的好手藝，晶華酒店特別把握觀光局人才轉型培育計畫，由台灣旅遊交流協會主辦的「食藝學院專班」課程中，進行了一系列名為「晶華食藝銀行」的烹飪訓練課程。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，食藝銀行除了必須進行廚藝的傳承與分享工作外，也兼具回顧與前瞻、傳統與創新的功能。「存入」銀行內的菜餚是可以反覆被「提領」的，當廚師需要查詢、參考、學習、或是臨摹過去的菜餚時，銀行裡的資料就是最強而有力的資源，可讓有心精進廚藝的同仁從銀行內的食譜中獲得靈感與啟發，進而融會貫通、舉一反三的創作出全新美饌。

吳偉正說，廚師在不斷的練習料理邏輯、手路與擺盤過程中，可以內化自身廚藝並為顧客創造嶄新的味蕾體驗，這些額外的效益，就是食藝銀行所發放的「利息」。晶華酒店期待食藝銀行不只是成為餐飲部同仁的學習平台，在全面提升同仁料理知識的同時，對於消費者而言，也是讓味蕾重溫舊夢、亦或是溫古「吃」新的難得體驗。

「晶華食藝銀行」的課程內容包括近500道酒店開幕營運至今，世界名廚的客座佳餚、節慶活動的人氣品項、以及歷屆媒體評比的冠軍菜色，主廚團隊把這些菜色的食譜從辦公室的檔案櫃中、從自己腦海的記憶中、從廚房同仁的口耳相傳中整理出來，翻轉演繹後教導給廚師後進們。

晶華表示，日後這座「晶華食藝銀行」將成為廚師團隊們的「美食圖書館」、「廚藝資料庫」以及「寰宇佳餚美術館」，廚師們可以時時複習並從中創作出與時俱進的佳餚，消費者們則可以在晶華酒店內的各大餐廳以及美食活動中，品嘗到這些精采的菜色。

「晶華食藝銀行」的首波活動將從即日起開始，在去年年底全新改裝開幕的ROBIN’S鐵板燒舉辦，推出菜色內容包括嘗來帶有濃郁鹹鮮滋味的鱈場蟹魚子醬佐蒔蘿咖哩、饕客必點鮑魚岩鹽蒸、主菜美國肋眼牛排佐甘藍與鴨肝、甜點水蜜桃香檳沙巴雍等8道式的午餐與晚間套餐，每套3,800元起。主廚團隊也在即將到來的母親節與端午節活動中融入了「晶華食藝銀行」的品項，期望這強大的美食資料庫可以全面提升主廚的手藝、以及豐富來客的用餐體驗。

晶華 餐飲 食譜

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