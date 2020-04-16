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麗寶國際雕塑雙年獎徵件起跑 總獎金逾200萬元

經濟日報 / 記者陳葦庭／即時報導
第五屆麗寶國際雕塑雙年獎主題「無限」 （麗寶文化藝術基金會提供）
第五屆麗寶國際雕塑雙年獎主題「無限」 （麗寶文化藝術基金會提供）

麗寶國際雕塑雙年獎已經邁入第五屆，今年以「無限INFINITY」為雙年獎的主題，希望徵求適合長久陳列的作品，徵件日期從即日起至10月30日止，預計110年1月公布初審入圍名單，110年10月公布得獎名單。

這次主題源自於國際天文計畫（Event Horizon Telescope，EHT）於2019年4月公布的人類史上第一張黑洞照片，這張照片距離人們約五千五百萬光年，麗寶文化藝術基金會執行長吳秋賢表示，黑洞只是尋找答案其中一隅藝術沒有窮盡，程度極深、範圍極廣，更沒有空間和時間上的限制與羈絆，希望藉由雙年獎徵件，讓藝術家透過作品，從有限的世界延伸到無限的想像空間，以雕塑的語彙傳達不斷流動的思緒，在現實與虛幻之間產生源源不絕的創作靈感，進而展現無限的藝術觀點和創作。

麗寶集團董事長吳寶田表示，麗寶國際雕塑雙年獎徵件橫跨五大洲，至今已經累積43個國家，將近700位的國際藝術家參與這場藝術盛會，已成為國際雕塑藝術的搖籃，不論在藝術界及學界都獲得一致的好評與肯定。此次特別擴大舉辦，總獎金超過新台幣200萬元，期望讓國際間雕塑藝術好手一同來競技並共襄盛舉。

麗寶文化藝術基金會本屆邀請荷蘭貿易暨投資辦事處，國立台灣藝術大學雕塑學系 國立台北藝術大學美術學院、日本沖繩縣立藝術大學等國內外單位共襄盛舉，另外，也邀請到英國、日本及台灣三地知名的雕塑家、評論家及藝術家等擔任評審團，其中包括：英國當代知名雕塑家－傑森·泰勒、日本權威雕塑家－波多野泉、台灣雕塑大師－韓旭東、黎志文及台灣著名藝術史評論家蕭瓊瑞等，期盼透過產、官、學各層面的相互合作，再度提升麗寶國際雕塑雙年獎評選作品的專業與質量。

藝術家 英國

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