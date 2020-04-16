三洋紡擬公開標售桃園土地建物 帳面價值約1.69億元

三洋紡（1472）擬公開標售桃園的土地及建物，今（16）日董事會通過將提請股東常會討論，包括相關土地及建物，所有資產帳面價值約1.69億元，占公司總資產比例11.33%。至於實際交易價格、交易相對人、處分利益及其他重要交易內容，將待確認後再另行公告。

三洋紡今天下午舉行重大訊息記者會，發言人楊宜蓁表示，面對全球經濟情勢及新冠肺炎疫情影響，公司為了持續耕耘轉型的業務，經董事會決議通過，將提起股東會同意，以公開標售方式出售桃園市大樹林段的土地和建物等資產，以充實長期轉型的營運資金。

依照公司去年財報顯示，此次擬出售的桃園大樹林段兩個地號土地，大約有1,520坪，另外桃園區興邦路28號建物大約3,828坪，所有資產帳面價值約1.6885億元，占總資產比例11.33%。此案經股東常會同意後，將授權董事會辦理，公司會視當時市場情況謹慎評估，以確保投資人權益。

在此之前，三洋紡去年2月也以2.84億元，出售桃園大樹林段的廠房土地予高來公司，獲利約1.7億元，貢獻公司每股獲利高達3.99元。幫助公司去年成功「轉虧為盈」，全年稅後純益5,545萬元、每股純益1.23元，中止連二虧。