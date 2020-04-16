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別白跑一趟！ 全國藥局、衛生所4月19日起週日不賣口罩了

零確診好康看過來！摩斯買全民防疫薑黃米漢堡餐送蒟蒻

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
摩斯漢堡四月新品紅咖哩豬排珍珠堡。（照片提供：摩斯漢堡）
摩斯漢堡四月新品紅咖哩豬排珍珠堡。（照片提供：摩斯漢堡）

為慶祝台灣今（16）日再度零確診，摩斯漢堡表示，為感謝醫護人員及全民的努力付出，自今日下午五點開始，今、明兩日只要至摩斯漢堡全台門市，購買最新推出全民防疫薑黃系列米漢堡單人套餐紅咖哩豬排珍珠堡、綠咖哩雞腿珍珠堡套餐，免費送蒟蒻乙杯（檸檬/葡萄口味）。

摩斯漢堡與全民共同加強防疫，將最自豪的經典米漢堡再升級。摩斯漢堡表示，4月份新商品以咖哩為主軸，推出「紅咖哩豬排珍珠堡」、「綠咖哩雞腿珍珠堡」兩款薑黃米漢堡，防疫期間摩斯漢堡精心研發，咖哩結合薑黃雙重出擊，營養又健康。

新品「紅咖哩豬排珍珠堡」、「綠咖哩雞腿珍珠堡」嚴選台灣在地花東地區栽種的台梗二號米，特別加入薑黃粉一同烹煮，煮製而成的米粒呈現金黃色澤，顆粒大且口感絕佳，搭配摩斯漢堡特製微辣開胃咖哩醬，兩者皆使用多種蔬果熬製而成。

紅咖哩豬排珍珠堡所使用的紅咖哩醬，由蕃茄、洋蔥、玉米筍、蓮藕、四季豆、西芹及紅蘿蔔等多種蔬果熬製而成，在厚實的小里肌豬排與新鮮蔬菜上頭淋上滿滿紅咖哩醬，並以清新的檸檬柳橙醬點綴，夾入熱騰騰的薑黃米，大口咬下吃得到咖哩的爽口辛辣，也能品嚐得到蔬菜的溫潤甜味。

另一款綠咖哩雞腿珍珠堡則選用泰式綠咖哩醬，以咖哩粉、魚露等多種香辛料調製而成，熬煮過程中加入檸檬葉和檸檬汁，再以九層塔、青椒、紅甜椒等增添色澤，最後加入椰奶及優格調合其辛辣味，口感層次豐富。

摩斯漢堡

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