北市防疫旅館再增三家 總房間數破千

台北市觀光傳播局表示，台市防疫旅館再增三家，分別為「Home Hotel大安」、「天雲旅棧-台北基河館」、「皇家季節酒店-北投館」，都於今（16）日正式上線，觀傳局目前共成立15家防疫旅館，總房間數約1,090間，後續將持續與民間旅館業者通力合作、提供檢疫旅客安心居住的空間。

「Home Hotel大安」有100間客房，全數房間作防疫旅館使用不接散客，每晚房價為5,500至7,900元（含稅、含三餐），全館工作人員皆完成防疫接待教育訓練並落實自主健康管理，居家檢疫入住者將搭乘防疫車隊於地下3樓完成入住手續後直達房間，入住期間與飯店全程以線上操作付款預訂等需求，將接觸機率降至最低。

入住期間提供旅客免費線上課程，如健身教學、入門氣功等，讓檢疫期間不無聊。更將不定期為旅客推出「許願」活動，讓旅客參與團購，包含排隊小吃、健身環、療癒多肉植栽等。

「天雲旅棧-台北基河館」有31間客房，全數房間作防疫旅館使用不接散客，每晚房價3,100至5,000元（含稅、含三餐），體諒每位檢疫者在客房內缺少與大自然互動，旅館特地準備一個迷你盆栽在檢疫房內，伴隨14天盆栽的成長，在檢疫結束後，茂盛的盆栽將會是旅客的最佳禮物。

另房內亦備有「數讀」益智書，每間房也會依照不同年齡、性別、國籍來替檢疫者隨機準備小驚喜，讓檢疫者既安心又能新奇快樂的渡過14天。而考量檢疫者可能受時差影響，將提供24小時輕食單點菜單，有新鮮沙拉及水果盒可供選擇。

「皇家季節酒店-北投館」有30間客房，全數房間作防疫旅館使用不接散客，每晚房價2,000至2,500元（含稅、含三餐），入住前拍攝相關身分證件照片以事先建檔完成入住手續，將接觸機率降至最低。另旅客亦可自行從訂餐平台訂餐，飯店將派專人送餐到旅客房門口，再以撥打房間電話方式請旅客取餐。