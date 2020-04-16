需求前景轉弱 中鋼及子公司評等轉為負向

中華信評今天發布新聞稿表示，因新冠肺炎疫情使全球經濟活動急遽下滑，將在未來三至九個月期間抑制鋼鐵需求，使中鋼的銷售量降低，鋼品平均售價回落，預期中鋼今年信用指標將會惡化，將中鋼長期發行體信用評等的評等展望由「穩定」調整為「負向」。

中華信評分析，隨著營收減少與產品利潤率逐漸縮窄，中鋼的營運現金流量產生能力可能大幅滑落，將使中鋼信用指標惡化。

中鋼為台灣規模最大且唯一的一貫作業煉鋼廠，去年市占率逾50%，其粗鋼年產能約為1600萬噸，去年EBITDA （未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤）為487億元。

除了中鋼，中華信評也因需求前景轉弱，信用指標恐惡化的原因，一併將中鋼子公司中鴻鋼鐵、中鋼構、中龍鋼鐵的評等展望轉為負向，以反映全球鋼鐵產業漸趨疲弱的基本面。