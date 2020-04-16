MIC調查：網購仍以網站直購為主 網紅效果有限

資策會MIC調查台灣網路使用者網購的趨勢，發現網友獲取資訊的管道產生變化，可觀察到LINE傳播影響力的上升，從2019年網友前五大獲取資訊的管道可看出，其依序為：「購物網站」、「Google搜尋」、「Facebook」、「比價網站」與「Line」。Line從2017年12.3%成長至2019年18.9%，入口網站傳播影響力卻逐年下降，跌出獲取管道的前五名外。而網紅或YouTuber話題性高，但導購效果未必如預期。

根據資策會MIC調查，網購路徑相當多元，高達77%網友仍習慣直接進入綜合網購平台瀏覽與下單；而「Line購物/導購」則位居第二大(24.1%)。資策會MIC資深產業分析師張筱祺指出，其它網購路徑，例如現金回饋平台(18.8%)、比價網站(16.1%)、社群媒體(8.9%)導購比率皆不滿兩成；而部落客、網紅或藝人合作的導購比率則僅1.1%。建議業者在進行業配與行銷操作時，不妨參考調查數據，可進行更有效的資源投入評估。

資策會MIC調查，消費者喜好的支付方式前三名分別為「刷卡(75.7%)」、「超商貨到付款(46.8%)」與「Line Pay(21.8%)」，張筱祺指出，Line Pay已在2019年超越宅配貨到付款，晉升為第三名。觀察結果，2019年超取付款與宅配貨到付款比率皆較2018年低，特別是超取付款比率下降了16.7%，顯示消費者「貨到付款」喜好度下滑，未來超商與物流業者在電商代收貨款的手續費營收恐面臨下滑，建議及早因應。

針對消費者喜好的取貨方式，資策會MIC調查顯示仍以「超取(85.9%)」與「宅配(72.4%)」為主，值得注意的是，「營業門市取貨」在2018年約3.4%，2019年微幅提升至4.2%，反映實體通路的「網訂店取」策略已略顯成效。超商家數多與密度高的特性，將在網購取貨持續扮演要角，但貨到付款方面則因網路支付選擇多元化而有所縮減。