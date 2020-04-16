漢來美食每股發股息7元 今年下半年再添2新品牌

漢來美食（1268）今（16）日召開董事會，通過每股發放現金股利7元（來自應稅盈餘4.918元、免稅資本公積2.082元），以108年每股盈餘7.2元來看，配發率達97%。以今日收盤價115.5元計算，殖利率6％超過市場水準，且其中部分股利可讓股東享有免繳所得稅的好處。

漢來美食表示，今年在漢來大飯店10樓的四個餐廳預計在本月開始整修，預計7月重新開幕。在新開店部份，下半年預計五梅先生、上海湯包兩個品牌將各展一家店。此外，還將再開出兩個中餐品牌，展店皆按計畫進行。僅原預計今年北部將再開一家漢來海港因與商場業者仍在討論，今年確定不會開出。

漢來美食表示，因應新冠肺炎疫情帶來的業績衝擊，已快速推出外送、外帶、即食、冷凍食品佈局通路及經營餐廳常客來因應疫情期間消費者的餐飲需求，而對股東權益部份，則在維持公司正常營運下以高配發率的股利政策因應，以成為存股族長期的選股標的。

漢來美食表示，第1季以來持續低迷的餐飲消費市場在疫情的籠罩下至今未見曙光，但股市卻已經站回萬點，今年公司的股利配發也沒有讓投資人失望，維持三年來均超過90%以上的配發率。而為力保今年在受到疫情強烈影響的情況下仍能有所獲利，漢來美食也展開所有可能的應變作為，積極推出外賣餐食和冷凍食品，同時也縮短餐廳的營運時間，以節省相關營運支出。

雖然面臨疫情期間來客數銳減，漢來美食旗下餐廳漢來海港自助餐系列分店依然維持品牌既定的推廣活動，邀請日籍甜點主廚平塚牧人研發美味甜點，從4月17日起至5月10止在全台海港7家分店舉辦「夏日甜點季」活動。同時，為讓消費者能安心用餐，也將海港所有分店的餐檯都加裝了玻璃隔板，也限制用餐人數讓顧客擁有安全、安心的用餐空間。

此外，因應母親節檔期，為了讓大家在家安心用餐，漢來美食品牌包含福園台菜、名人坊、鐵板燒、牛排館等也推出小家庭3~6人份的母親節外帶合菜套餐。福園台菜海鮮餐廳「我愛媽媽闔家餐」，整套八道料理包含五味拼盤、黑鑽銀絲蒸龍蝦、台式五柳枝燴鮮魚、紅燒獅子頭炆菜膽、干貝櫻花蝦炊飯、清燉翅唇鮮雞湯、芋香鴨盒花枝餅，及一模岩燒藍莓起士蛋糕，每席6人份售價5,888元，4月20日前早鳥訂購可享9折優惠。