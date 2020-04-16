疫情延燒全球 桃機17日12時起關閉20個登機門

新冠肺炎疫情延燒全球，全球航空公司處於近「休息狀態」，連帶機場也是空盪盪的，桃園國際機場第一航廈就於4月14日出現零入境的情況，為節約實體管理、維護與作業人力成本，同時把握運量谷底加速重大工程進行，桃園機場自明（17）日12時起，停用包括第一航廈A1-A5、B1-B5、第二航廈C6-C10、D6-D10共20個登機門。

機場公司表示，經審慎評估，考量各方面影響層面最小的方案，停用的20處登機門分別為於二座航廈末端，第一、第二航廈相鄰的核心區域共18處登機門仍正常運作，不僅足以因應目前運量所需，且可視需要靈活調度登機門，其節省成本與資源效益大於停用任一航廈；而若有額外運量需求，也可隨需要恢復所需的登機門。

此外，由於不影響原本運作模式，故各CIQS邊防單位的部署及運作模式不變；各航空公司航機仍按目前規則安排停放；各航空公司、地勤作業單位仍於目前航廈，毋須搬遷，各項作業不受影響。

關閉範圍中，一、二航廈公共區域關閉包括祈禱室、上網區、景觀休憩區共30處；商店部分共48家，業者雖有部分營業區域減少，客群及服務仍然不變，各業者也會將員工調派至其他商場服務，或加強在職訓練，以保障現有員工工作機會為第一優先。

桃機公司說，航空產業於這次疫情中所受衝擊甚鉅，在交通部推出以保留企業生機、保障員工工作機會為出發點的紓困方案後，機場公司也秉持此政策方向就可運用資源全力協助配合各業者需求，這次縮減登機門即保留航廈必要維生系統，減輕營運壓力，節省額外能源並強化防疫效益。

機場公司也會把握運量谷底進行各項包括跑滑道、候機室、報到櫃台、行李輸送帶等設施設備之整建維護，希望能於運量恢復時提供更佳品質服務。