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合一5.3億美元授權寫新藥歷史 哈佛博士李冬陽解析

經濟日報 / 記者黃文奇／即時報導

合一（4743）生技以5.3億美元，即新台幣160億元，將旗下抗體新藥FB825授權給丹麥皮膚專科大廠LEO PHARMA（利奧製藥），寫下台灣新藥史上最大授權案。曾經參與FB825產品開發的科學家、震泰生醫創辦人李冬陽博士，15日在社群媒體上撰文指出，這個授權案具有歷史意義，而創造這個歷史意義的兩個人，除了中天生技集團總裁路孔明，還有一位隱藏版的人物：中研院特聘研究員張子文博士。以下是李冬陽所撰的文章：

530 代表甚麼？

代表以台灣為基礎進行新藥開發的產業，極具歷史意義的一個數字。USD 530 million（5.3億美元） 總授權里程金，創台灣醫藥開發史最高授權金額紀錄，發生在今天（2020年4月15日）。幕後最重要的推手 -- 中天集團創辦人 路孔明先生。

記得是2011年1月的某一天，時任集團臨床處處長郭必盛博士，邀請FB825 (此次被授權主角) 發明人，享譽國際的張子文教授 (張老師同時也是年銷售額超過10億美元暢銷藥XolairR 樂無喘的發明人) 來集團給研發同仁進行特別演說。

聽完演說的當下，我由衷地感動。 張老師的分享除了新穎的科學基礎外，更重要的是想解決病患痛苦的執著與熱誠。與我在美聆聽血管新生之父Dr. Judah Folkman (也是我的指導老師) 的演說有同樣類似的感受。一位是科學家，一位是臨床醫師，但兩位對於解決病患痛苦的意念與決心，並無二致。

2011年4月6日，集團正式與中研院簽屬總金額700萬美元的授權案 (當下也破了中研院的歷史授權紀錄) ，正式將FB825納入集團產品開發行列，開啟了一系列的驚奇之旅。

當時，我們是全台灣最早進行抗體新藥開發的純本土團隊，老實說，被很多人看衰。你們沒有經驗啦! 台灣沒有新藥啦! 你們不可能啦…… 不過還好，我們有一位死忠的粉絲，也是從頭到尾全力支持的金主，更是老闆 -- 路（孔明）先生。

由於路老闆的支持，從clone的確認、高產量細胞株的建立、分析方法製程開發、CMO/CRO 詢價比較、小量試產、GMP量產、GLP猴子毒理、US FDA IND package（申請美國臨床試驗的文件）撰寫送件…團隊全都一手包辦，不假他人。最後，我們在filing後的第28天得到US FDA（美國食品藥物管理局）的正式回應 “You are safe to proceed with your IND”（可著手啟動臨床試驗），一切的辛苦都值得了。

接著，由於經驗了累積，我們用了僅50%的開發成本，也把FB704A（目前為合一的另一個產品）送進US FDA IND（臨床試驗）。此時，應該沒有人會懷疑這個名不見經傳的本土團隊的能耐。(現下由於過往經驗了累積，IND已不再是難事) 醫藥產品開發的目的是解決病患的問題，但這需要極大的資金奧援，特別是抗體藥物。這又是一個未雨綢繆的實例演練。

大家都知道，過去五年台灣的新藥開發市場的寒冷，不論募資或是尋求合作都是非常辛苦的。集團準備了充足的子彈，讓產品開發能有餘裕，看到價值提升的那一刻。

對於曾參與此一具歷史意義的產品開發，個人深感榮幸。最後，除了感謝曾經參與開發的團隊成員外，更要感謝路老闆的賞識，過去，讓我有機會能參與歷史，今天，更能見證歷史。

新藥開發

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