今晚6時35分 運彩首開中職場中投注

台灣運彩在中職開季的第五天，選定今(16日)晚6時35分統一獅對樂天桃猿，首度提供中華職棒例行賽的單場及場中投注，這也是台灣運彩史上的重大突破。

此外，SBL挑戰賽第二場今日持續上演裕隆納智捷對上桃園璞園，台灣運彩同樣提供單場及場中投注，台灣運彩首次在台灣棒、籃重要賽事例行賽時就提供場中投注，呼籲喜愛棒籃的朋友們千萬不要錯過投注的大好時機。

中華職棒開季以來，台灣運彩規劃每天提供一場單場投注賽事，第一場單場投注的賽事是4/12(日)統一獅對中信兄弟，銷售金額1,119萬元，昨(4/15)日統一獅對樂天桃猿銷售1,600萬元，平均單場都有破千萬的成績。

今日預計提供的單場加場中投注，預期銷售有機會上看3,000萬元，和美國職棒一較高下。

4/16(四)統一獅對樂天桃猿已提供投注，不讓分賠率：統一獅1.95倍、樂天桃猿1.55倍；讓分賠率：統一獅受讓1.5(+1.5)賠率1.50倍、樂天桃猿讓1.5(-1.5)賠率2.05倍，實際賠率以台灣運彩官網為準。

SBL挑戰賽今日將進行第二場：裕隆納智捷對桃園璞園，台灣運彩將同步提供單場及場中投注，17:00 SBL場中投注率先登場、18:35中華職棒場中投注預計順利接上，讓消費者可以投注一次享受投注棒、籃的樂趣。

為維持良好的體育發展及健全的投注環境，運動彩券發行條例對於參與賽事的相關隊職員不得購買、受讓、兌領參與的運動彩券訂有相關規範，且對於妨害投注標的運動競技賽事之公平者亦有刑責，希望所有單位及人員共同遵守，一起維護得來不易的運動環境。

運動彩券發行條例第13條第3項及第21條相關規定，請參閱https://pse.is/R3MBL。