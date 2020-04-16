沃旭、大三商航運簽15年租約 打造「海上的家」作業船

沃旭能源今（16）日宣布與台灣大三商航運簽訂15年船舶租約，由大三商航運負責為「大彰化離岸風場」量身打造全球第一艘台灣籍運維作業船，採用先進科技提升離岸風場運維效率和人員安全，確保大彰化離岸風場擁有世界級運維品質及最佳營運效能，作為技術人員海上的家。

大三商航運為台灣廠商大統海運股份有限公司和擁有超過130年歷史的日本株式會社商船三井所成立的合資公司。這項租約是台灣市場及亞太地區客製化運維作業船建造首例。沃旭傾力實現在地深耕的承諾，擴大投資為台灣引進世界級運維技術，為本地廠商開拓全新商機。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭專注於開發、建造和運維離岸風場，以提供乾淨能源、並創造永續的未來。身為台灣離岸風電先驅，不僅在台中港投資興建全新運維中心，更是台灣及亞太區唯一採用客製SOV運維作業船作為離岸風場運維解決方案的能源業者。

此外，汪欣潔說，沃旭與傳統船運業者簽署長達15年的SOV合約，協助本地廠商成功轉型跨足離岸風電產業，並取得離岸風場的長期運維業務。

汪欣潔表示，這艘SOV運維作業船預計於2022年初完工，結合同年落成的全新運維中心，以台中港為基地，負責大彰化離岸風場的運維工作。台中港因具有適宜水深、碼頭及航道路徑，並且鄰近風場等優勢，成為大彰化離岸風場的建造及運維港。

沃旭能源亞太區運維總監嚴安叡也指出，SOV能顯著提升離岸風場運維工作執行的品質與效率，增加風機正常運轉的時間，確保供電穩定。同時也為運維技師及船員提供高水準、安全且舒適的工作和居住環境。

嚴安叡強調，這是全球第一艘因應台灣海峽複雜且險峻的海象狀況量身打造的運維作業船，整艘SOV將以沃旭歐洲運維船隊的設計為基礎並加以優化升級，顯示沃旭在離岸風電整體價值鏈上的專業與創新。

嚴安叡表示，沃旭依高規格安全標準，這艘SOV將配備先進科技，包含搭載動態補償舷梯，當舷梯從運維船升高至風機檢修處時能夠保持穩定，方便技術人員從船上走路去上班，直接抵達風機維修。有別於小型人員運輸船的技術人員須從船隻攀爬至風機高處檢修，動態補償舷梯能保護更安全工作環境。

同時SOV採用先進船舶動態定位系統，能夠即時修正船身、保持船隻固定，減少風浪起伏造成危險或人員不適，並配備3D動態穩定技術的起重機，以確保風機零件吊掛作業安全。