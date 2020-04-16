沃旭與台航運廠簽約 首艘客製化SOV兩年後完工

離岸風電開發商沃旭能源今（16）日宣布，與大三商航運簽訂15年船舶租約，由大三商航運負責為「大彰化離岸風場」量身打造全球第一艘台灣籍運維作業船（Service operation vessel, SOV），為台灣及亞太地區客製化運維作業船建造首例，預計2022年初完工。

大三商航運由大統海運與日本商船三井合資成立。沃旭能源表示，此次客製化SOV，是因應台灣海峽複雜且險峻的海象狀況所量身打造，將採用先進科技提升離岸風場運維效率和人員安全，確保大彰化離岸風場擁有世界級運維品質及最佳營運效能。

此外，SOV還配置電池混和動力系統，減少船舶燃料使用降低碳排。

沃旭能源指出，這艘SOV運維作業船預計於2022年初完工，結合沃旭能源同年落成的全新運維中心，將以台中港為基地，負責大彰化離岸風場的運維工作。台中港因具有適宜水深、碼頭及航道路徑，並且鄰近風場等優勢，成為大彰化離岸風場的建造及運維港。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭與傳統船運業者簽署長達15年的SOV合約，協助本地廠商成功轉型跨足離岸風電產業，並取得離岸風場的長期運維業務，傾力實現在地深耕的承諾。

大統海運董事長林宏年說，此次非常開心本次能夠在沃旭能源領軍下跨足離岸風電產業，攜手開啟嶄新契機，也感謝沃旭為在地傳統船舶及海運業注入產業轉型升級的活水。

商船三井海洋事業部長野間康史（Yasuchika Noma）則說，和大統海運公司合作，共同為沃旭能源大彰化離岸風場打造客製運維作業船，也為進軍離岸風電產業邁出關鍵一步。

沃旭能源亞太區運維總監嚴安叡（Andreas Munk-Janson）指出，SOV能顯著提升離岸風場運維工作執行的品質與效率，增加風機正常運轉的時間，確保供電穩定。同時也為運維技師及船員提供高水準、安全且舒適的工作和居住環境。