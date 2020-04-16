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性侵幼妻養女「鮑毓明案」？中國販售兒童的送養黑色產業

台灣消費者最喜好的支付方式 仍然是刷卡

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

資策會MIC今（16）日表示，根據調查，消費者喜好的支付方式前三名分別為「刷卡（75.7%）」、「超商貨到付款（46.8%）」與「Line Pay（21.8%）」，資策會MIC資深產業分析師張筱祺指出，Line Pay已在2019年超越宅配貨到付款，晉升為第三名。

觀察結果，2019年超取付款與宅配貨到付款比例皆較2018年低，特別是超取付款比例下降了16.7%，顯示消費者在「貨到付款」喜好度下滑，未來超商與物流業者在電商代收貨款的手續費營收恐面臨下滑，建議及早因應。

針對消費者喜好的取貨方式，資策會MIC調查顯示仍以「超取（85.9%）」與「宅配（72.4%）」為主，值得注意的是，「營業門市取貨」在2018年約3.4%，2019年微幅提升至4.2%，反映實體通路的「網訂店取」策略已略顯成效。

張筱祺表示，超商家數多與密度高的特性，將在網購取貨持續扮演要角，但貨到付款方面則因網路支付選擇多元化而有所縮減，建議超商業者可強化物流「收、發、儲（收貨、發貨、倉儲）」三構面的布局，從物流發力以因應持續成長的電商需求。

超商 資策會

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