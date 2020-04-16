國家住都中心超前布署 雙北三處異地辦公演練

因應新冠肺炎疫情，國家住都中心超前部署，已於台北市信義區、新北林口設置第二辦公室，並於15日進行異地辦公演練。國家住都中心表示，疫情若更趨嚴峻，立即啟動異地辦公，以降低群聚感染風險。

國家住都中心昨日啟動異地辦公演練，除原先台北市中山區的辦公空間外，另於信義區都更案兒福A基地、林口世大運選手村社會住宅建置第二辦公室，分散員工辦公，座位也採交錯安排，保持室內1公尺以上安全社交距離。

國家住都中心指出，已全面實施彈性上下班、量測體溫、提供酒精消毒、鼓勵配戴口罩，並善用視訊會議替代實體會議等防疫措施；未來也會視疫情發展狀況，隨時啟動異地辦公方案。