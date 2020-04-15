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台中房地產新兵碧國建設進軍單元二「時雍」熱銷三成

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
「碧國時雍」已購客戶中，以自營商及中小企業二代為主，也不乏中科園區科技新貴。記者宋健生/攝影
「碧國時雍」已購客戶中，以自營商及中小企業二代為主，也不乏中科園區科技新貴。記者宋健生/攝影

台中市單元二房市持續升溫，營造起家的碧國建設以房地產新兵之姿，進軍單元二推出首件大樓住宅案「碧國時雍」，今(15)日舉行開工動土典禮；董事長蘇偉誠宣布，此案不受新冠疫情影響，銷售已達三成，市場反應熱絡。

據了解，「碧國時雍」已購客戶中，以自營商及中小企業二代為主，也不乏中科園區科技新貴。此案規劃25至38坪、2至3房產品，含1個車位總價在1,300萬至2,000萬元間，相當符合現階段市場主力需求。

蘇偉誠是第二代，父母親從事營造業已近60年，在中部營造市場頗具知名度，蘇偉誠特別以父母親的名字取名「碧國」，希望在房地產業另闢新戰場。

「碧國時雍」基地位於北單元二的新富路上、靠近公益路，基地面積681坪，規劃地上12樓、地下二層大樓建築，總戶數48戶，坪數25至38坪，每坪單價40萬至45萬元，總銷約9億元。

蘇偉誠表示，一般人對公益路的印象，總是餐飲爭鳴、商圈蓬勃、高檔設施林立，素有美食華爾街的美名。而隨著台中商圈西移趨勢日趨明顯，近期公益路也發展出「新公益路商圈」，成為單元二發展最成熟、價值最高的地段。

尤其，單元二緊鄰台中最精華的七期重劃區，加上國道1號、74號快速道路、烏日高鐵站等，交通網絡便捷，未來發展前景可期，也成為中部建商兵家必爭之地，包括陸府、精銳、惠宇、喜來發、順天、遠雄等。

蘇偉誠說，「碧國時雍」發揮公益路優勢，結合單元二的低密度、低建蔽率、低容積與高綠覆，落腳於公益路最美綠灣的起點。

從「時雍」出發，沿河岸往北順時針走一圈，就能繞行公益路、黎明新村、市政路、朝富路等機能指標地，直上中山高與74號快速道路也僅需1分鐘，彷彿座落時鐘的起點，串起單元二所有指標地，也為公益路的豪宅綠灣生活圈創新格局。

「碧國時雍」全區規劃26.6%超低建蔽率，留下500坪庭園空間，將都市綠川廊概念貫穿全案，住宅環境舒適宜人；而48戶住家，配備日本YKK頂級門窗，產品規劃25至37坪、2至3房產品，全平面車位，並預留電動車充電電源全平面車位。

建築師施惟仁強調，「碧國時雍」標榜為真正的寧靜住宅，以森林環抱的城堡式建築規劃，搭配L型深徑車道，層層疊疊將城市的喧囂隔絕在外。

施惟仁說，就本質上來看，民眾需要一個親近自然，遠離城市喧囂混沌的地方，碧國規劃此案的想法，無非希望創造一個讓時間去配合生活，而不是工作來配合時間的反思。

「碧國時雍」今日舉行開工動土典禮，董事長蘇偉誠宣布，此案不受新冠疫情影響，銷售已達三成，市場反應熱絡。記者宋健生/攝影
「碧國時雍」今日舉行開工動土典禮，董事長蘇偉誠宣布，此案不受新冠疫情影響，銷售已達三成，市場反應熱絡。記者宋健生/攝影

房地產 重劃區

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