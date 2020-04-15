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搶異地辦公商機 王朝大酒店推連續日租有優惠

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
搶商機，王朝大酒店推「異地安心辦公 客房日租專案」，每日針對客房會加強消毒殺菌，打造最高防疫規格。　圖／台北王朝大酒店提供
搶商機，王朝大酒店推「異地安心辦公 客房日租專案」，每日針對客房會加強消毒殺菌，打造最高防疫規格。　圖／台北王朝大酒店提供

為因應各大企業紛紛針對員工防疫宣布異地辦公政策，台北王朝大酒店即日起至5月31日特別推出「異地安心辦公 客房日租專案」，連續日租5-14天，豪華客房每房每日最低只要1,800元（含服務費），飯店不僅嚴格執行防疫計畫，還提供優惠的餐飲服務，讓每位外地工作的員工，都能在安全無虞又方便的環境專心工作效率百分百。

台北王朝大酒店表示，「異地安心辦公 客房日租專案」只要透過電話訂房即可享連續日租5-14天，豪華客房每房每日只要1,800元（含服務費）、連續日租15天以上，每房每日只要1,500元（含服務費），租越多省越多！

另外，每房每日提供瓶裝水、咖啡與茶包，館內提供免費WIFI以及每房可享免費停車一台。早餐也幫您省一筆，即日起至4月30日SUNNY BUFFET早餐時段還推出五折優惠，一頓早餐只要240元+10%就能輕鬆搞定。

王朝大酒店指出，異地辦公最在意的安心環境絕對無須擔心，每日針對客房會加強消毒殺菌、每位進入飯店的客人皆須配合體溫測量、配戴口罩與手部酒精消毒，入住者需持國民身分證或外僑居留證辦理登記，為您打造最高防疫規格的辦公環境。

身分證

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