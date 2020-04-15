安聯人壽潮跳洗手舞 軟性正能量宣導防疫

新冠肺炎疫情快速變化，安聯人壽響應洗手舞風潮，大跳內外夾弓大立腕街舞。為了宣導勤洗手的正確防疫觀念，曾連續二年獲得HR Asia最佳企業雇主獎的安聯人壽邀請公司主管拍攝勤洗手宣導影片，並設計互動遊戲、小獎勵，號召員工一起拍攝及分享洗手舞影片，以軟性宣導配合數位行動的方式凝聚員工向心力，並舒緩逾二個月的抗疫緊張氛圍。

防疫期間，安聯人壽也發放防疫暖心包予員工及業務同仁，取消超級業務員的大地飛鷹獎勵旅遊，自行吸收所有預付的費用及違約金等相關成本，將獎金全數轉發予業務同仁，超前部署保護內外勤員工健康。

安聯人壽也於3月初陸續啟動異地辦公備援計畫以及員工輪流居家上班，雙軌並行，確保各項業務持續正常運作，防止保戶服務受到疫情波及造成營運中斷。

幸福企業的養成首重透明、雙向的員工內部溝通。安聯集團每年會對全球所有員工統一進行公司認同度的大調查，台灣安聯人壽員工的調查結果，在多項指標均連續四年摘冠，去年更以90%蟬聯第一。

新冠肺炎疫情爆發的非常時期，安聯人壽積極宣傳正能量，邀請人力資源部副總經理林惠真等一級主管親自示範洗手舞，將洗手七字訣「內、外、夾、弓、大、立、腕」拍成短片，希望藉這段影片提醒員工正確洗手方式，並帶著滿滿正能量維持身心健康，同時也利用小獎勵讓員工響應加入洗手舞自拍影片拍攝行列。

安聯人壽臉書粉絲團並加碼鼓勵民眾上傳洗手舞影片，可抽LINE POINTS即享券，希望透過短影音的力量號召國人重視防疫的重要性，更多活動訊息可參考安聯粉絲團：https://www.facebook.com/AllianzTaiwanLife/。

安聯人壽一向重視營運持續管理，平日即已建置完整的營運持續計畫(BCM)機制，並定期進行必要檢視及演練，其中包括完整的異地辦公應變措施。

此次因應新冠肺炎疫情變化，為了確保不影響保戶服務，安聯人壽早在3月起便啟動人員區隔與備援辦公機制，首波是資訊、投資及財務等部門，確保相關投保、保戶資訊不會出問題，其他所有部門則是4月1日開始，幾乎全數分兩地辦公，除了信義區安聯人壽總部外，敦化北路安聯人壽北區部大樓亦是另一棟異地辦公區。

4月中開始，進一步視業務性質，啟動員工輪流居家上班，採行居家辦公及異地分流工作雙軌並行的方式，以備緊急狀況出現時，有備援人手，部門不至於因為疫情擴散或人員隔離而無法運作、影響保戶服務，並減低群聚感人風險。