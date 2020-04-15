快訊

小燈泡案兇嫌逃死刑 王婉諭嘆：不符期望

1月中就得知疫情恐會大流行！陸高層官員隱匿6天才示警

安聯人壽潮跳洗手舞 軟性正能量宣導防疫

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

新冠肺炎疫情快速變化，安聯人壽響應洗手舞風潮，大跳內外夾弓大立腕街舞。為了宣導勤洗手的正確防疫觀念，曾連續二年獲得HR Asia最佳企業雇主獎的安聯人壽邀請公司主管拍攝勤洗手宣導影片，並設計互動遊戲、小獎勵，號召員工一起拍攝及分享洗手舞影片，以軟性宣導配合數位行動的方式凝聚員工向心力，並舒緩逾二個月的抗疫緊張氛圍。

防疫期間，安聯人壽也發放防疫暖心包予員工及業務同仁，取消超級業務員的大地飛鷹獎勵旅遊，自行吸收所有預付的費用及違約金等相關成本，將獎金全數轉發予業務同仁，超前部署保護內外勤員工健康。

安聯人壽也於3月初陸續啟動異地辦公備援計畫以及員工輪流居家上班，雙軌並行，確保各項業務持續正常運作，防止保戶服務受到疫情波及造成營運中斷。

幸福企業的養成首重透明、雙向的員工內部溝通。安聯集團每年會對全球所有員工統一進行公司認同度的大調查，台灣安聯人壽員工的調查結果，在多項指標均連續四年摘冠，去年更以90%蟬聯第一。

新冠肺炎疫情爆發的非常時期，安聯人壽積極宣傳正能量，邀請人力資源部副總經理林惠真等一級主管親自示範洗手舞，將洗手七字訣「內、外、夾、弓、大、立、腕」拍成短片，希望藉這段影片提醒員工正確洗手方式，並帶著滿滿正能量維持身心健康，同時也利用小獎勵讓員工響應加入洗手舞自拍影片拍攝行列。

安聯人壽臉書粉絲團並加碼鼓勵民眾上傳洗手舞影片，可抽LINE POINTS即享券，希望透過短影音的力量號召國人重視防疫的重要性，更多活動訊息可參考安聯粉絲團：https://www.facebook.com/AllianzTaiwanLife/。

安聯人壽一向重視營運持續管理，平日即已建置完整的營運持續計畫(BCM)機制，並定期進行必要檢視及演練，其中包括完整的異地辦公應變措施。

此次因應新冠肺炎疫情變化，為了確保不影響保戶服務，安聯人壽早在3月起便啟動人員區隔與備援辦公機制，首波是資訊、投資及財務等部門，確保相關投保、保戶資訊不會出問題，其他所有部門則是4月1日開始，幾乎全數分兩地辦公，除了信義區安聯人壽總部外，敦化北路安聯人壽北區部大樓亦是另一棟異地辦公區。

4月中開始，進一步視業務性質，啟動員工輪流居家上班，採行居家辦公及異地分流工作雙軌並行的方式，以備緊急狀況出現時，有備援人手，部門不至於因為疫情擴散或人員隔離而無法運作、影響保戶服務，並減低群聚感人風險。

疫情

延伸閱讀

港新增4起新冠肺炎確診 連續2日無本土感染

日本知名藝人石田純一確診新冠肺炎

警界人事受罷韓凍結？ 高雄市警局說明原因

陸外交部：美國暫停資助WHO 損害國際抗疫合作

相關新聞

疫情來台中房市「僵住了」 學者：疫情緩和價格將上探

台中市政府地政局與逢甲大學合作，發表「109年台中市住宅交易價格指數成果」研究團隊土地管理學系副教授楊賀雯表示，這波疫情...

北都數位有線電視申報訂戶數不實 被罰70萬元

北都數位有線電視因為申報用戶數不實，今（15）日被國家通訊傳播委員會（NCC）依照有廣法開罰70萬元，並限期要求提供開播...

疫情拖累延期 台灣國際美容展10月展出

考量廠商及買主的健康安全以及配合政府的防疫政策，由外貿協會主辦的「台灣國際美容展」原訂於今年年6月辦理，將延期至今年10...

中山大學結盟雲朗觀光集團 推動跨域地方創生

中山大學與雲朗觀光集團簽署合作備忘錄，以高雄市鹽埕區翰品酒店為首站，未來將共同推動地方創生實踐，由飯店提供場域，結合中山...

文創品牌實體銷售降5成 Pinkoi加碼投資平台

新冠肺炎疫情重創各產業，設計購物網站Pinkoi執行長顏君庭觀察，這波疫情使文創品牌實體銷售下降5成、線上銷售降3成，他...

加航改裝三架777-300ER客機 助力抗疫貨運能力大增

加拿大航空今（15）日表示，將進行三架波音777-300ER飛機的機艙改裝，增加貨運能力。 首架飛機的改裝已經完成並已開...

86小舖、UNT都歸她管！電商女王周品均為何被詹宏志欽點掌舵？

曾創辦女裝電商龍頭「東京著衣」的周品均，四月起正式出任由網家、潤泰等股東共同投資，旗下包括86小舖等美妝品牌的唯品風尚集團執行長。她有何本事？

暐順麗緻與義廚團送300份愛心便當 向醫護致敬

體恤新冠肺炎疫情期間，前線的醫護人員常忙到忘了吃飯，竹湖暐順麗緻文旅與北東傳愛義廚團今（15）日攜手合作，來自各家飯店及...

告別六福客棧！莊秀石：不留一牆一瓦怕再悲傷一次

佇立在台北市長春松江路口的六福客棧將在5月底熄燈，未來將拆除改建成酒店式商辦，六福旅遊集團總裁莊秀石接受經濟日報專訪時，豁達的說自己沒有不捨...

車廠防疫 改網路發表新車

受到疫情影響，今年車市新車發表人氣恐急凍。除最早的SKODA Scala改為線上發表會，和泰車旗下Lexus LM的重量級全新車款也放棄實體發表會，福特上周也採線上型態宣布重要車款Focus的新年式上市。從各家車廠計畫，不只今年6月之前看不到實體發表會，下半年新車款發表也都有變數。

寶雅東區展店 再下一城

美妝生活用品店龍頭寶雅東區展店再下一城！寶雅昨（14）日公告取得使用權資產，租下台北東區三角窗、位於忠孝東路三段原NET忠孝三店的位置，這將是寶雅插旗東區的第二家店面，預計今年6月開幕，由於NET將於原永福樓開出旗艦店，東區店面也等於出現大風吹。

策略轉彎 國賓今年不發股利了

老牌飯店國賓昨（14）日公告，公司董事會決議，原先規劃發放的現金股利每股發0.4元將不發放，是國內上市櫃公司中，為因應疫情而更改股利政策的首例，也是國賓自2004年以來首度不配息。

熱門新聞

元大原油正2 爭取免下市

S20賣不動 三星傳砍單三成

告別六福客棧！莊秀石：不留一牆一瓦怕再悲傷一次

顧立雄：最快4月17日起 進銀行強制戴口罩

IMF：台灣今年經濟負成長4%

IMF下修我GDP至-4% 學者：恐未考慮到我國疫情控制佳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。