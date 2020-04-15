宅經濟！美食外送刷卡額增三倍 銀行喊優惠加碼

宅經濟！新冠肺炎疫情影響台灣民眾的生活及消費型態，為了防疫紛紛減少外出遊玩及用餐的頻次，據國泰世華銀行內部統計發現，今年第1季美食外送App綁定刷卡消費簽帳金額，較去年同期成長逾3倍，網購及藥妝消費也有二位數成長。因應此商機，銀行也祭出加碼刷卡優惠，要卡友不出門照樣能吃遍各地美食，輕鬆再賺刷卡金。

不能聚餐那就把美食帶回家吃！國泰世華銀行宣布，即日起至5月底，更加碼推出限定優惠，全卡友於foodpanda、Uber Eats APP綁定國泰世華卡(或Debit金融卡)消費，首購輸入新會員序號滿額皆可享消費現折100元；單筆滿300元以上送30刷卡金。不過刷卡金活動限量登錄，活動期間每正卡戶最多回饋5筆，回饋上限150元，享購鈦金卡不適用刷卡金回饋。 即日起至6月30日止，以享購鈦金卡於foodpanda、Uber Eats、EZTABLE訂餐即享8%現金回饋（每季需登錄一次，每季每戶回饋上限500)。讓卡友不出門照樣能吃遍各地美食，輕鬆再賺刷卡金。

此外，想要宅在家，首先居家生活用品千萬不能少，國泰世華攜手蝦皮購物、momo購物網、Yahoo奇摩、PChome線上購物、生活市集、東森購物、博客來及台灣樂天市場等知名網購平台，即日起至4月底，推出刷卡消費滿額享最高2,500元刷卡金回饋，刷KOKO指定卡別，可再額外享滿額最高5%回饋。

對於熱愛英美日韓劇的卡友們，KOKO COMBO icash聯名卡提供愛奇藝、KKBOX、Spotify、Netflix、CatchPlay等影音串流平台，以及PlayStation、Garena、Steam、Blizzard、XBOX、Nintendo等遊戲平台專屬優惠。即日起至6月30日，持KOKO COMBO icash聯名卡至上述指定通路消費，不限刷卡金額皆可享7％現金回饋，每月每戶回饋上限300元。