遠百總座徐雪芳：今年是百貨最辛苦的一年

遠百總經理徐雪芳今（15）日表示，因疫情搗亂，「今年是百貨最辛苦的一年」，以遠百來說，今年前三個月逆勢成長2%，主要因遠百信義A13加入，但4月擔心疫情吃掉A13的業績，16日起遠百將舉辦母親節檔期，期望能彌補缺口。

談到今年百貨展望，她認為，應樂觀以對，這段期間因為大家不出國了，所以更要動腦子，讓百貨有創新吸客措施。

徐雪芳表示，遠百在防疫算是超前布署，她在1月21日就看到新聞報導中國武漢的疫情，由於過年進館人數多，因此當時就要求員工最好配戴口罩，後來才延伸到後勤。

她不諱言，這陣子確實感受到營運壓力，所以腦中更要轉動出新點子，滿足客人的需求；像是餐廳外送服務，以及免下車也能完成消費的「速利便」，甚至服飾和美妝都推出主顧客「到府鑑賞」服務，客人只要選好衣服或是美妝商品，跟店員預約，店員即會準備尺寸或顏色，送到府讓客人試穿和試用。

徐雪芳認為，未來外送將可能變成常態，只是大家長期都「宅」在家，其實也很悶，還是會想出門買買東西。

遠百全台11店將自4月16日起至5月12日舉辦母親節檔期，遠百信義A13將在4月17日起，每周五至日舉辦「數位天燈祈福活動」，只要消費滿5,000元，就能去四樓體驗數位天燈，每日限量20~30人。