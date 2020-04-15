5.3億美元技轉台灣新藥 丹麥藥廠這樣說

史上最高！丹麥皮膚科大藥廠LEO Pharma（利奧藥廠）今（15）日宣布，以共5.3億美元（約新台幣160億元，授權+里程碑款）技轉台灣中天生技集團旗下合一生技的抗體新藥FB825，創下台灣新藥史上最大授權案。利奧藥廠表示，能夠在這個困難時候（指新冠肺炎肆虐）完成本項授權合約，見證了偉大的合作夥伴關係經得起考驗。

LEO Pharma全球研發執行副總裁 Kim Kjoeller 博士致表示，感謝大家一起分享這個令人開心的時刻，我們謹此宣布,與合一生技、中天(上海)簽署全球獨家授權合約。這份合約，讓FB825這項全然創新的藥物·得以成為LEO Pharma的新藥品項之一。

利奧藥廠對於FB825藥物獨特的作用機制，感到非常振奮。這點對利奧來說非常重要，因為利奧的目標疾病是異位性皮膚炎。異位性皮膚炎是一種非常複雜的疾病，利奧不期望單一性的治療方式，可以滿足所有患者的需求。這是LEO Pharma致力於增加異位性皮膚炎新藥產品線的原因，讓利奧得以提供病患多樣化的治療策略。

利奧表示，FB825在第一個人體試驗上的效果非常好，希望經由LEO Pharma在皮膚醫學上獨到的專業，能再次驗證這樣的數據結果，將FB825推進至後續研發與商化。

更重要的是，對利奧來說，擁有FB825這樣有獨特作用機制的藥物，讓我們有機會在未來，幫助到目前藥物無法滿足的異位性皮膚炎患者，提供不同的治療選擇。

利奧表示，也希望藉這個時刻，感謝合一生技與中天上海，在合約協議過程中，所展現出的傑出能力。

利奧強調，大家都知道目前是疫情非常嚴峻的時刻，而LEO Pharma、合一生技、中天(上海)能夠在這個困難時候完成本項授權合約，見證了偉大的合作夥伴關係經得起考驗。