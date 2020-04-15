連續兩年油耗最佳的車 TOYOTA PRIUS HYBRID獲選

TOYOTA PRIUS HYBRID 1,798c.c. CVT 5D油電複合動力汽油小客車表現最佳，每公升汽油平均行駛26.7公里。

透過TOYOTA HYBRID系統的PCU動力控制模組，駕駛無須改變用車習慣，即可同時享受汽油引擎及電動馬達之綜效優勢。

此外，對於重視駕馭快感的消費者而言，PRIUS搭載汽油引擎與高扭力的電動馬達，賦予順暢的加速性。同時，若想享受極致寧靜的駕乘感，只要將駕駛模式調整為純電模式，即可輕鬆享有在城市間寧靜遨遊的快感。

相較於相當依賴充電設備的純電動車款；PRIUS身為HYBRID車款，不需要額外充電即可透過引擎或煞車時的減速動能進行自主充電的特性，對於充電設備尚未普及的用車環境將是一個較佳的選擇，讓車主在為地球永續盡一份力的同時，也能兼顧用車的便利性。

這款車自1997年上市以來，全球累計銷售超過430萬台，在台灣亦累計銷售超過9,934台，獲得眾多車主的好評與信賴。年初全新改款日本原裝進口PRIUS在「外觀造型」、「內裝設計」、「安全配備」進行大幅度的升級，更加貼近現今消費者的使用需求。

商用車則以福特六和公司生產之福特六和 KUGA TDCI TURBO C520-7T 1,997c.c. A6 5D柴油商用車勝出，每公升柴油平均行駛17.8公里表現最佳。

擁有歐系操控血統的FORD KUGA TDCI TURBO搭載2.0升柴油渦輪引擎，不僅具備170匹最大馬力，並可於低轉速（2,000rpm）迸發40.8kg-m高扭力表現，搭配六速雙離合器自手排變速箱與AWD智慧型四輪驅動系統，能輕鬆且有效率地完成消費者的需求，同時兼具動力與節能兩端優異表現。