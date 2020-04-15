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連續兩年油耗最佳的車 TOYOTA PRIUS HYBRID獲選

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導
小客車最強的TOYOTA PRIUS HYBRID 圖／和泰車提供
小客車最強的TOYOTA PRIUS HYBRID 圖／和泰車提供

TOYOTA PRIUS HYBRID 1,798c.c. CVT 5D油電複合動力汽油小客車表現最佳，每公升汽油平均行駛26.7公里。

透過TOYOTA HYBRID系統的PCU動力控制模組，駕駛無須改變用車習慣，即可同時享受汽油引擎及電動馬達之綜效優勢。

此外，對於重視駕馭快感的消費者而言，PRIUS搭載汽油引擎與高扭力的電動馬達，賦予順暢的加速性。同時，若想享受極致寧靜的駕乘感，只要將駕駛模式調整為純電模式，即可輕鬆享有在城市間寧靜遨遊的快感。

相較於相當依賴充電設備的純電動車款；PRIUS身為HYBRID車款，不需要額外充電即可透過引擎或煞車時的減速動能進行自主充電的特性，對於充電設備尚未普及的用車環境將是一個較佳的選擇，讓車主在為地球永續盡一份力的同時，也能兼顧用車的便利性。

這款車自1997年上市以來，全球累計銷售超過430萬台，在台灣亦累計銷售超過9,934台，獲得眾多車主的好評與信賴。年初全新改款日本原裝進口PRIUS在「外觀造型」、「內裝設計」、「安全配備」進行大幅度的升級，更加貼近現今消費者的使用需求。

商用車則以福特六和公司生產之福特六和 KUGA TDCI TURBO C520-7T 1,997c.c. A6 5D柴油商用車勝出，每公升柴油平均行駛17.8公里表現最佳。

擁有歐系操控血統的FORD KUGA TDCI TURBO搭載2.0升柴油渦輪引擎，不僅具備170匹最大馬力，並可於低轉速（2,000rpm）迸發40.8kg-m高扭力表現，搭配六速雙離合器自手排變速箱與AWD智慧型四輪驅動系統，能輕鬆且有效率地完成消費者的需求，同時兼具動力與節能兩端優異表現。

不僅如此，FORD KUGA近期推出行家典藏專案，提供消費者高額零利率購車與最低69.9萬元之舊換新現金優惠價，以親民價格提供充沛動力、優異油耗，以及支援Apple CarPlay™ 與 Android Auto，並具語音辨識功能的 SYNC® 3 娛樂通訊整合系統，或著貼合日常使用需求的 Hands-free 感應式電動尾門、全景式電動天窗（附電動遮陽簾），獲得消費者好評，於2020年第1季創下 1,244輛的銷售成績，較2019年同期成長超過二成。

商用車最強的KUGA 圖／福特六和提供
商用車最強的KUGA 圖／福特六和提供

福特

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