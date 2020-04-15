foodpanda自建倉庫經營熊貓嚴選 倉庫首對外亮相

外送平台foodpanda自去年（2019）開始，積極拓展外送服務觸角，攜手全台近3,000間商店提供生鮮雜貨外送服務。此外，foodpanda也建立官方自營虛擬超市「熊貓嚴選」，透過自建倉庫、自控庫存、自己外送的一條龍流程，掌握消費者偏好品項與購物行為，今（15）日位於內湖、由商辦改造的自建倉庫，首度對外亮相。

做到生鮮雜貨外送，以及熊貓嚴選，foodpanda表示，主要是觀察到零售通路業者，同樣具備外送服務需求，因想在既有的用戶基礎上擴大市場，foodpanda的物流系統，也足以滿足市場對生鮮或日常用品的需求，因此決定跨足新領域，希望提供更完善的體驗，拓展生意版圖。

foodpanda在美食外送市場耕耘已久，去年11月推出生鮮雜貨外送服務，截至今年2月，合作的生鮮雜貨業者突破2,000家。根據消費者反饋，foodpanda今年決定開闢熊貓嚴選商城，商城於3月正式啟動，於早上9點到凌晨12點期間接單出貨，平均20分鐘送貨到府。

走進foodpanda的倉庫，除了零食、一般日常用品，也有蔬菜、冷凍食品等品類。由於生鮮保存期限相對較短，為確保消費者拿到最新鮮的食材，熊貓嚴選新業務總監丹尼斯（Denis Aksenov）表示，在生鮮庫存管理上，每天供應商供應兩次，庫存會盡可能控制在一天的銷量。

熊貓嚴選上線不久，系統建置尚未完善，有時也會遇到消費者下單，商品卻缺貨的狀況。丹尼斯指出，主要原因是庫存系統跟消費者訂貨頁面不是即時，才導致即便商品銷售完畢，消費者還是能下單購買，下周將進行系統更新，對接系統做到即時更新，並頻繁的確認商品數量，讓類似狀況不會再發生。

foodpanda透過共享外送資源、共享百萬用基礎及大數據分析精準行銷等三大特點，目標攜手合作夥伴共拓商機，讓虛擬超市效益最大化發揮，涵蓋商品品類包括生鮮、雜貨及生活日用品等，不對外客開放，只接受foodpanda APP所下訂單，目標透過即時外送服務，滿足街邊店即時、隨時的購物需求，並觸及更多消費者。迄今，熊貓嚴選在20種品類中，提供超過500個品牌、2,000種商品選擇。

對於創立熊貓嚴選的理念，foodpanda董事總經理方俊強表示，「我們將熊貓嚴選作為示範店，期望為消費者打造更佳的購物體驗，同時更企圖協助合作夥伴透過虛擬超市的模式，更有效的開發市場並因應瞬息萬變的市場需求。」

方俊強以情境說明進一步分享，「過去因為採購過程麻煩而費時，消費者習慣一次性大量採購各項生活用品儲放在家裡；然而熊貓嚴選20分鐘快速到貨的服務將改變消費模式，當消費者需要生鮮商品時，它就化身為雲端冰箱，即刻送上新鮮的食材和醬料；當消費者衛生紙用完時，它就是雲端儲藏室，立刻送上你最愛用的衛生用品。」

由於新冠肺炎疫情，熊貓嚴選業績也獲帶動，foodpanda觀察，熊貓嚴選3月推升出一波訂單高峰，尤其以生鮮冷藏商品及個人衛生用品銷量最佳，目前整體訂單量穩定成長中。foodpanda目標至今年底前，建立30個熊貓嚴選據點，期望複製成功模式，攜手合作夥伴共拓市場版圖。