快訊

小燈泡案兇嫌逃死刑 王婉諭嘆：不符期望

1月中就得知疫情恐會大流行！陸高層官員隱匿6天才示警

foodpanda自建倉庫經營熊貓嚴選 倉庫首對外亮相

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
熊貓嚴選新業務總監丹尼斯（左）介紹熊貓嚴選自建倉庫。記者蔡銘仁／攝影
熊貓嚴選新業務總監丹尼斯（左）介紹熊貓嚴選自建倉庫。記者蔡銘仁／攝影

外送平台foodpanda自去年（2019）開始，積極拓展外送服務觸角，攜手全台近3,000間商店提供生鮮雜貨外送服務。此外，foodpanda也建立官方自營虛擬超市「熊貓嚴選」，透過自建倉庫、自控庫存、自己外送的一條龍流程，掌握消費者偏好品項與購物行為，今（15）日位於內湖、由商辦改造的自建倉庫，首度對外亮相。

做到生鮮雜貨外送，以及熊貓嚴選，foodpanda表示，主要是觀察到零售通路業者，同樣具備外送服務需求，因想在既有的用戶基礎上擴大市場，foodpanda的物流系統，也足以滿足市場對生鮮或日常用品的需求，因此決定跨足新領域，希望提供更完善的體驗，拓展生意版圖。

foodpanda在美食外送市場耕耘已久，去年11月推出生鮮雜貨外送服務，截至今年2月，合作的生鮮雜貨業者突破2,000家。根據消費者反饋，foodpanda今年決定開闢熊貓嚴選商城，商城於3月正式啟動，於早上9點到凌晨12點期間接單出貨，平均20分鐘送貨到府。

走進foodpanda的倉庫，除了零食、一般日常用品，也有蔬菜、冷凍食品等品類。由於生鮮保存期限相對較短，為確保消費者拿到最新鮮的食材，熊貓嚴選新業務總監丹尼斯（Denis Aksenov）表示，在生鮮庫存管理上，每天供應商供應兩次，庫存會盡可能控制在一天的銷量。

熊貓嚴選上線不久，系統建置尚未完善，有時也會遇到消費者下單，商品卻缺貨的狀況。丹尼斯指出，主要原因是庫存系統跟消費者訂貨頁面不是即時，才導致即便商品銷售完畢，消費者還是能下單購買，下周將進行系統更新，對接系統做到即時更新，並頻繁的確認商品數量，讓類似狀況不會再發生。

foodpanda透過共享外送資源、共享百萬用基礎及大數據分析精準行銷等三大特點，目標攜手合作夥伴共拓商機，讓虛擬超市效益最大化發揮，涵蓋商品品類包括生鮮、雜貨及生活日用品等，不對外客開放，只接受foodpanda APP所下訂單，目標透過即時外送服務，滿足街邊店即時、隨時的購物需求，並觸及更多消費者。迄今，熊貓嚴選在20種品類中，提供超過500個品牌、2,000種商品選擇。

對於創立熊貓嚴選的理念，foodpanda董事總經理方俊強表示，「我們將熊貓嚴選作為示範店，期望為消費者打造更佳的購物體驗，同時更企圖協助合作夥伴透過虛擬超市的模式，更有效的開發市場並因應瞬息萬變的市場需求。」

方俊強以情境說明進一步分享，「過去因為採購過程麻煩而費時，消費者習慣一次性大量採購各項生活用品儲放在家裡；然而熊貓嚴選20分鐘快速到貨的服務將改變消費模式，當消費者需要生鮮商品時，它就化身為雲端冰箱，即刻送上新鮮的食材和醬料；當消費者衛生紙用完時，它就是雲端儲藏室，立刻送上你最愛用的衛生用品。」

由於新冠肺炎疫情，熊貓嚴選業績也獲帶動，foodpanda觀察，熊貓嚴選3月推升出一波訂單高峰，尤其以生鮮冷藏商品及個人衛生用品銷量最佳，目前整體訂單量穩定成長中。foodpanda目標至今年底前，建立30個熊貓嚴選據點，期望複製成功模式，攜手合作夥伴共拓市場版圖。

丹尼斯也分享，現階段熊貓嚴選期望創造市場影響力，網羅更多元的消費族群，讓更多人體驗20分鐘快速上門即時外送服務的便利，同時攜手合作夥伴共拓市場版圖。未來也會共享數據並複製成功商業模式，協助其他合作夥伴拓展市場以及滿足瞬息萬變的市場需求。

foodpanda虛擬超市「熊貓嚴選」自建倉首度對外曝光，圖為熊貓嚴選新業務總監丹尼斯（Denis Aksenov）。記者蔡銘仁／攝影
foodpanda虛擬超市「熊貓嚴選」自建倉首度對外曝光，圖為熊貓嚴選新業務總監丹尼斯（Denis Aksenov）。記者蔡銘仁／攝影
熊貓嚴選新業務總監丹尼斯（右）講解熊貓嚴選出貨流程。記者蔡銘仁／攝影
熊貓嚴選新業務總監丹尼斯（右）講解熊貓嚴選出貨流程。記者蔡銘仁／攝影

尼斯 雲端 冰箱 美食外送 foodpanda

延伸閱讀

全家拚外送 強攻店到宅

超商仙拚仙 衝高客單價

全家便利商店與foodpanda在雙北合作 擴大外送品項

foodpanda攻冷凍食品外送 目標6月前店舖破千家

相關新聞

疫情來台中房市「僵住了」 學者：疫情緩和價格將上探

台中市政府地政局與逢甲大學合作，發表「109年台中市住宅交易價格指數成果」研究團隊土地管理學系副教授楊賀雯表示，這波疫情...

北都數位有線電視申報訂戶數不實 被罰70萬元

北都數位有線電視因為申報用戶數不實，今（15）日被國家通訊傳播委員會（NCC）依照有廣法開罰70萬元，並限期要求提供開播...

疫情拖累延期 台灣國際美容展10月展出

考量廠商及買主的健康安全以及配合政府的防疫政策，由外貿協會主辦的「台灣國際美容展」原訂於今年年6月辦理，將延期至今年10...

中山大學結盟雲朗觀光集團 推動跨域地方創生

中山大學與雲朗觀光集團簽署合作備忘錄，以高雄市鹽埕區翰品酒店為首站，未來將共同推動地方創生實踐，由飯店提供場域，結合中山...

文創品牌實體銷售降5成 Pinkoi加碼投資平台

新冠肺炎疫情重創各產業，設計購物網站Pinkoi執行長顏君庭觀察，這波疫情使文創品牌實體銷售下降5成、線上銷售降3成，他...

加航改裝三架777-300ER客機 助力抗疫貨運能力大增

加拿大航空今（15）日表示，將進行三架波音777-300ER飛機的機艙改裝，增加貨運能力。 首架飛機的改裝已經完成並已開...

86小舖、UNT都歸她管！電商女王周品均為何被詹宏志欽點掌舵？

曾創辦女裝電商龍頭「東京著衣」的周品均，四月起正式出任由網家、潤泰等股東共同投資，旗下包括86小舖等美妝品牌的唯品風尚集團執行長。她有何本事？

暐順麗緻與義廚團送300份愛心便當 向醫護致敬

體恤新冠肺炎疫情期間，前線的醫護人員常忙到忘了吃飯，竹湖暐順麗緻文旅與北東傳愛義廚團今（15）日攜手合作，來自各家飯店及...

告別六福客棧！莊秀石：不留一牆一瓦怕再悲傷一次

佇立在台北市長春松江路口的六福客棧將在5月底熄燈，未來將拆除改建成酒店式商辦，六福旅遊集團總裁莊秀石接受經濟日報專訪時，豁達的說自己沒有不捨...

車廠防疫 改網路發表新車

受到疫情影響，今年車市新車發表人氣恐急凍。除最早的SKODA Scala改為線上發表會，和泰車旗下Lexus LM的重量級全新車款也放棄實體發表會，福特上周也採線上型態宣布重要車款Focus的新年式上市。從各家車廠計畫，不只今年6月之前看不到實體發表會，下半年新車款發表也都有變數。

寶雅東區展店 再下一城

美妝生活用品店龍頭寶雅東區展店再下一城！寶雅昨（14）日公告取得使用權資產，租下台北東區三角窗、位於忠孝東路三段原NET忠孝三店的位置，這將是寶雅插旗東區的第二家店面，預計今年6月開幕，由於NET將於原永福樓開出旗艦店，東區店面也等於出現大風吹。

策略轉彎 國賓今年不發股利了

老牌飯店國賓昨（14）日公告，公司董事會決議，原先規劃發放的現金股利每股發0.4元將不發放，是國內上市櫃公司中，為因應疫情而更改股利政策的首例，也是國賓自2004年以來首度不配息。

熱門新聞

元大原油正2 爭取免下市

S20賣不動 三星傳砍單三成

告別六福客棧！莊秀石：不留一牆一瓦怕再悲傷一次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。