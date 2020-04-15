台中市中區危老重建指標案 鼎泰中城賣破六成

前身為「東海戲院」的東海大樓年久失修，在通過台中市政府都發局危老都更獎勵下，由鼎泰營建機構鉅泰建設規劃推出「鼎泰中城」22層大樓住宅，今(15)日舉行動土典禮，此案銷售已破六成，市場反應熱絡。

台中市長盧秀燕說，此案為中區依危老重建條例核定的第一個都市更新案件，具有指標性意義，市府將持續與民間合作，讓舊城區風華再現。

今天開工動土儀式，由鼎泰營建機構董事長施鵬賢與盧秀燕主持，包括都發局長黃文彬、經發局長張峰源、市議員李中、江肇國、黃守達，以及立委黃國書服務團隊代表都到場觀禮。

「中區危老重建的指標性都更案！」盧秀燕說，建案基地曾經營東海戲院，是中區最熱鬧、現代化的電影院，也是許多台中人的共同回憶；隨著中區商圈蕭條沒落，大樓欠缺良好的規劃管理。

對此，盧秀燕感謝鼎泰營建機構投入整合與重建，在市府協助下，建案去年經市府依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」核定重建計畫，並爭取綠建築標章、耐震設計、退縮建築、無障礙環境設計等容積獎勵項目，外加時程獎勵，容積獎勵值達38%。

在民間與政府振興中區的共識下，台中知名的鉅泰建設投入整合與重建，未來將重建為地下5層，地上22層，共計148戶的嶄新集合住宅大樓，產品規劃25至48坪、2至4房格局，每坪單價30萬至35萬元，總銷18億元。

黃文彬表示，市府推動台中大車站計畫，辦理中區老舊街活化補助，改善老舊街屋外部景觀，以持續推動舊市區再生。此案是中區閒置大樓重建的第一案，對於中區的再生推動具有指標性意義，將引導再創中區都市榮景。

鼎泰營建機構擁有28年品牌歷史，知名營造業績包括烏日高鐵站、逢甲大學體育館等，更曾自建規劃樂舞台戲院原址的「鼎泰風華」，到目前東海戲院危老重建的鼎泰中城」等。

施鵬賢是中區出身的建築子弟，對中區懷抱深厚感情，去年接下東海戲院重建計畫如獲至寶，積極與都發局合作，共同推動中區再生，期望重現最經典的生活風景。