盜版被抓正版受益 KKTV近周新註冊會員、流量翻倍成長

近期民眾對於線上影音服務的需求量因居家防疫而增加，4月8日全台最大盜版網站楓林網被查禁、其他盜版網站也相繼自主關站，許多追劇族紛紛轉往使用正版平台。KKBOX Group旗下的影音串流平台KKTV發現，從8日至14日為止，一周平均造訪人數成長逾100%，註冊人數更成長190%，創下2016年開台以來的歷史新高。

KKTV總經理張均儒表示，從這個數據可以看出民眾對於影音內容的需求量很大，這正是加強倡導智慧財產權，以及使用者付費，開始使用合法管道收看的機會。KKTV自今日特別推出「首月免費」、「首季免費」的首購優惠方案，邀請尚未使用過KKTV的觀眾，一起成為支持正版的一員，對於忠實的老用戶們，也有年度超殺優惠。

張均儒表示，盜版對於產業的傷害不只是OTT產業而已，也會衝擊內容製作產業，平台業者如果沒有足夠的資金買劇、買節目，拍戲的人就沒有錢繼續拍好劇，進而造成產業的惡性循環。呼籲民眾多多支持正版平台。

為多倡導以行動支持OTT正版平台，KKTV從今天起至6月15日推出「我正，我驕傲！」活動，為首購族量身打造兩個方案，包括第一種「首月免費！之後每月8折」月繳119元方案（原價149元），或第二「首季免費！隨時可退訂！」首半年只需399元的季繳方案。兩個方案讓民眾「無門檻」、「無壓力」享受KKTV優質的觀影體驗。老客戶則有限時56折的999元年繳方案(原價1788元)。

根據數據統計，戲劇圈觀劇排行榜洗牌，「漫畫改編、口碑佳作」最受歡迎。因新作延後上檔，許多用戶轉而重溫已全劇上架的作品，其中以「漫畫改編」、「口碑佳作」等類型最受歡迎。