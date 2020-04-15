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淘寶台灣挺實體店面轉型 電商祭出30萬補貼方案

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

新冠肺炎疫情延燒，持續衝擊台灣經濟，響應經濟部推行的「零售業上架電商服務」紓困計畫，淘寶台灣祭出30萬補貼方案，輔助線下零售業者進入電商網路世代，入駐淘寶台灣開設虛擬店面，將台灣好物銷售到全台各地。台灣指標食品大廠「維義」與雲林地方小農「桂林良品」也因此首度選擇淘寶台灣作為平台，期望藉由積極拓展多元銷售通路帶動百萬潛在消費機會。

以往僅在線下零售通路銷售商品的食品大廠「維義」，以「伴天下鴛鴦麵」作為敲門磚，瞄準淘寶台灣近百萬會員，拓展新消費市場。

維義事業表示，一直計畫開拓電商平台銷售據點，選擇淘寶台灣，看好平台潛在的強勁消費力，提供商家完善的輔導計畫、培訓課程、品牌曝光機會及補助資源，希望透過電商平台的拓展，能將維義的優質產品帶到更多消費者的面前。

除了輔導實體店進駐平台開店外，為了幫助有意進駐的店家展現多元創意，淘寶台灣特別與全台共24所大專院校共同舉辦「新電農創意計劃-耕者有其店」新零售創業競賽，結合校園的力量協助在地小農、文創與地方特色商家拓展銷售機會，將平台上豐富的資源提供給地方商家。

位於雲林的朝陽科技大學企業管理系的學生透過淘寶台灣的競賽活動，主動協助雲林古坑鄉小農品牌「桂林良品」進駐淘寶台灣，讓竹筍、苦茶等優質地方農產品增加販售機會，改善居民的經濟環境。

淘寶台灣表示，疫情爆發以來，電商買氣旺盛，主動聯繫淘寶台灣詢問平台進駐詢問電話與訊息量，相較春節前已暴增3倍以上。

淘寶台灣新入駐商家，皆適用此計畫補助辦法，淘寶台灣提供價值30萬元的專人輔導經營、廣告行銷曝光、線上／下開店培訓課程等，全力協助商家以0成本開店並打造多元行銷機制、降低經營成本、傳承電商經營心法，以快速上手線上經營，將疫情帶來的危機變成轉機。

淘寶 電商 疫情

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