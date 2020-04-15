疫情來台中房市「僵住了」 學者：疫情緩和價格將上探

台中市政府地政局與逢甲大學合作，發表「109年台中市住宅交易價格指數成果」研究團隊土地管理學系副教授楊賀雯表示，這波疫情影響，台中房地產價格並沒有跌，而是往上探，量則「僵住了！」他說，可見消費者只是沒有出來買賣「未來是好的。」

楊賀雯說，從房地產的月報季報來看，房地產的量不是縮，而是僵住了，僅比去年同期少了些。重要的是價格沒有往下掉，而是往上探，他認為，台中房市未來是看好。等疫情緩和，建商會把量放出來「如果房市不好，沒有建商會冒險！」

地政局長吳存金指出，市府累積7年近40萬筆實價登錄資料，據此分析台中市房市現況，分析交易者的社經資料，去年台中購屋者52.5%是女性，47.5%為男性，女力當道。

地政局長吳存金說，台中住宅市場，設籍台中市占69.6%，第2為彰化縣占6.6%，第3是台北市占3.8%，購買者約7成5是中部地區民眾。

台中購屋者平均年齡40歲，購屋者平均年齡最高的是台北市42歲，平均年齡最低為屏東縣36歲；購屋者貸款額平均為868萬元，貸款額最高是台北市，平均為1065萬元，貸款額最低的縣市是基隆市，平均663萬元。

兩年來逢甲大學將29個行政區所區分隔出5個分群，分別編製住宅價格指數。逢甲大學研究團隊應用「價量變動軌跡圖」檢視台中市住房市場發展，首創以基準地進行分析，公布「基準地比率分析」資料，作為民眾進行土地買賣交易時參考依據。

從2013年至今，台中市住宅至少平均成長60%以上。近5年來價格成長趨勢放緩，受外在大環境的影響，指數上下浮動，處於盤整狀態。交易量方面，108年度住宅交易件數為1萬5170件與107年度1萬6368件相比，交易量減少1198件，減少幅度約7.3%。

地政局累積7年近40萬筆實價登錄資料，2018年開始以此資料庫為基礎，進行價、量及指數分析研究，製作台中市住宅交易價格指數報告，致力讓購屋者、不動產開發或投資相關業者與學術相關領域學者，在做決策的同時，能夠有一個具公信力之住宅價量資訊發布管道可以查詢。