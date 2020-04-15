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疫情拖累延期 台灣國際美容展10月展出

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
外貿協會主辦的台灣國際美容展將延至10月展出，今年疫情爆發，抗菌防疫、潔淨環保產品將搶攻拓銷商機。圖／外貿協會提供
外貿協會主辦的台灣國際美容展將延至10月展出，今年疫情爆發，抗菌防疫、潔淨環保產品將搶攻拓銷商機。圖／外貿協會提供

考量廠商及買主的健康安全以及配合政府的防疫政策，由外貿協會主辦的「台灣國際美容展」原訂於今年年6月辦理，將延期至今年10月15日至17日在南港展覽二館舉行，與「台灣國際醫療暨健康照護展」同期展出，展出內容包括「美麗製造」、「美力台灣」、「玩美小物」、「生活美學」、「異國選品」與「活力新創」等六大主題，精選超過100家國內外廠商的美粧產品。

新冠肺炎疫情爆發以來，各國衛生主管單位均疾呼勤洗手的必要性，基礎的衛生清潔也成為每個人最重要的日常防護，美粧業者在此時也紛紛推出各種實用的抗菌、清潔用品。

美容保養品業者「芙彤園」開發的精油精露防禦噴霧，內含天然茶樹、丁香花與肉桂葉等強化防禦力的精油，可於口罩外噴敷，也可用於手部清潔；「佳漾」則打造洗手又護手的「奈米銀抗菌護膚凝露」，解決防疫期間洗淨肌膚造成的乾燥問題，其獨特添加的奈米銀離子，亦可長效抑制病菌及交叉感染，達成防疫及全方位保養雙重功效。

此外，近年來國際美粧市場吹起潔淨環保風氣，追求天然有機成份及對環境友善的原料及包材，這個趨勢也將展覽中呈現。「儕鋒」推出一款海洋友善的纖長睫毛膏，以植物纖維取代傳統的尼龍纖維，其所開發的產品皆優先使用「無動物性成份」以及「無動物測試」的原料，貫徹環境友善以及綠色文化。

另一參展廠商「華伶堂」自創彩妝品牌nsòu，取自台灣鄒族語裡的生命之意，研發出具保養功效的純植物性、無動物實驗的唇膏，除了採用減塑的紙管包裝，也推出無塑料設計的唇膏迷你盒。

這些產品都可以讓國際市場看到臺灣美粧業者與國際潮流同步的創意與研發能量。更多精彩的臺灣美粧、保養產品將於本年10月15日至17日台灣國際美容展呈現。原展覽日期6月期間，將率先推出線上新品發表會及視訊採購洽談會，為10月展覽暖身。

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