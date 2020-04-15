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飯店龍頭出招了 君悅30年來首推一泊二食

經濟日報 / 記者黃文奇／即時報導
台北君悅拚現金，稍早宣布，成立30年來，首度推一泊二食，而且兩人同行只要4,888元。圖為台北君悅酒店外觀。記者黃文奇／攝影
台北君悅拚現金，稍早宣布，成立30年來，首度推一泊二食，而且兩人同行只要4,888元。圖為台北君悅酒店外觀。記者黃文奇／攝影

台北君悅太誇張，成立30年來，首度推「一泊二食」，而且兩人同行只要4,888元，晚餐可任選凱菲屋或日本料理自助餐，等於1,000多元就可在君悅住一晚。君悅強調，「以後肯定不會這麼殺」了，要搶要快。

全球旅遊業紅色警報，業者出招求自保！4月15日中午12時起至4月29日午夜零時止，台北君悅酒店推出史無前例，不分平假日皆可使用，每張4,888的一泊二食住宿券；以及一中二西三款選擇的母親節六人外帶套餐，和一網打盡「凱菲屋」與「彩日本料理」正餐，平均下來每人千元有找的1+1自助餐套票等三大破盤商品，三箭齊發拚現金，為低迷的國內旅遊注入有力強心針。

君悅說，4月15日中午12時起至4月28日晚間11時59分59秒止，台北君悅酒店推出期間限定，史無前例，不分平假日皆可使用，也不需另加稅與服務費，每張4,888的一泊二食住宿券。

憑此住宿券即可於2020年6月28日（含）前入住融合東方禪意與西方明快設計風格的君悅客房，若是天朗氣清，當然不能錯過位於酒店五樓，花木扶疏，有如城市綠洲一般的戶外溫水泳池嬉戲玩耍曬太陽；戴上大草帽與墨鏡，瞬間彷彿置身峇厘島度假勝地。或者，在酒店五樓的綠洲健身中心好好運動運動舒展身心吧！2間全天開放的訓練室，是盡情揮灑汗水的好去處；喜歡瑜珈或飛輪？或許剛好就有喜歡的課程可以自由參加。覺得腰酸背痛？讓三溫暖區的超音波微氣泡浴和穴道按摩浴幫你舒筋活骨如何？在開放時間內，館內設施皆可不限次數免費使。

晚餐時間可在網路票選冠軍，以十大主題餐點區塊，每日獻上超過160道經典菜色的人氣爆棚自助餐廳「凱菲屋」，大啖爐烤肋眼牛排、現作湯包、中式熱炒、粵式燒臘等無國界料理；或是以精緻和風美饌著稱，將每日鮮送魚貨化為各式現作壽司與手捲、Q彈爽口新鮮生魚片、鐵板燒到時令烤物、濃郁拉麵與風味點心的「彩日本料理」中擇一享用兩客自助餐，挑戰胃容量極限！

吃飽喝足之後，或是來杯香茗，或是淺嚐咖啡，還是讓自己心愛的歌單配上一個舒服的泡泡浴，感受台北君悅酒店大隱隱於市的悠閒自在。一覺醒來，登上象山步道眺望台北盆地美景，感受「登象山而小台北」的不凡氣勢！而後回到酒店，在嘉賓軒無限享用精選中西式早餐與飲品，補充流失的體力，爽快結束一泊二食超殺之旅！

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母親節 住宿券

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