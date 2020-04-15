繼續撐？西華飯店：沒有「暫時停業」或「休業」計畫

受到疫情影響，今年車市新車發表人氣恐急凍。除最早的SKODA Scala改為線上發表會，和泰車旗下Lexus LM的重量級全新車款也放棄實體發表會，福特上周也採線上型態宣布重要車款Focus的新年式上市。從各家車廠計畫，不只今年6月之前看不到實體發表會，下半年新車款發表也都有變數。

2020-04-15 00:40