繼續撐？西華飯店：沒有「暫時停業」或「休業」計畫
疫情嚴峻，台北西華飯店冷冷清清，國外的觀光客進不來，日前更傳出暫時歇業。今（15）日台北西華飯店發出正式聲明表示，沒有任何「暫時停業」或「休業」計畫。
西華飯店指出，每年定期執行設備維護保養，時間皆選定寒暑假淡季，即是為了將養護期間對客人造成的影響減到最低。如今適逢疫期、是維護保養良機，因此計畫進行如牆面油漆、管線維護等細部工作。
西華飯店表示，目前規劃TOSCANA義大利餐廳將於4月17日（星期五）起展開為期約10天的維護保養，4月30日（星期四）恢復服務。西華飯店大廳及二樓兩間餐廳 - Henry’s Bar及怡園中餐廳亦將於五月之後陸續規劃維護保養。維護保養期間其他餐廳皆持續提供服務，且所有維護保養期間，西華飯店客房都將維持營運。
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