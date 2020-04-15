暐順麗緻與義廚團送300份愛心便當 向醫護致敬
體恤新冠肺炎疫情期間，前線的醫護人員常忙到忘了吃飯，竹湖暐順麗緻文旅與北東傳愛義廚團今（15）日攜手合作，來自各家飯店及餐飲主廚自掏腰包採買食材，親手製作300份雙主菜美味便當，希望能用豐富的營養美食，提供給辛苦的醫護人員滿滿的元氣，感謝台大醫院新竹分院，新竹馬偕，新竹國泰綜合醫院等醫護人員對防疫的無私奉獻與付出。
竹湖暐順麗緻文旅凡爾賽西餐廳主廚何政達、副主廚張名傑，與北東義廚團成員，包括圓山聯誼社主廚梁文乾，彰化萬八餐飲集團主廚謝宗穎，樂天桃猿職業棒球隊主廚潘建安，西點達人王榮展，各地大廚們捲起袖子，在竹湖暐順麗緻文旅西餐廚房合作，提供300份雙主菜炸魚菲力及紅麴蜜汁雞腿便當，為醫護人員補充營養。
何政達表示，自己是竹湖暐順麗緻文旅的西餐主廚，同時也是義廚團的發起人，團員們一年有四次時間，大家會放下手邊的工作，一起做公益，這次疫情期間，站在第一線的醫護人員勞苦功高，希望盡棉薄之力，集小眾的力量，彙集成服務大眾的力量，向防疫英雄致敬。
新竹馬偕醫院放射線科技術主任徐世美表示，醫護人員從過年到現在承受了許多的壓力，包括疫情及照顧病患，感謝竹湖暐順麗緻文旅及義廚團的愛心便當，更感謝各界的支持與鼓勵，給予我們更大的動力繼續守護大家的健康。
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