左手賣右手還是資產配置？竹北億級店面王現身

位於新竹縣竹北地區的「若山NO2若合山」豪宅案一樓店面，罕見身價破億元；據實價登錄網最新資訊，該交易案位於新竹縣竹北市嘉豐南路一段，在去年9月有兩戶店面過戶，成交總價分別為1.28億元、1.11億元，總計一口氣砸下2.39億元買下兩戶店面，成為竹北首宗億級身價店面。

經調閱謄本資料顯示，買家為天一電子，經查負責人詹元成，為建商「若水建設」董事之一，不過由於天一電子公司登記在新竹縣竹東鎮，且店面平均每坪成交價為120萬元，因此該交易案不排除可能是自家人拉抬自家商品，也有可能是公司資產配置考量。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，由於竹北地區先前就有總價不到億元、但每坪成交價超過120萬元的店面，因此該交易案若從單坪價格來看，只能算是行情價，尤其因該案物件屬於豪宅底下的店面產品，加上每戶交易面積分別達138.4坪、124.2坪，面積較大，在單價較高加上面積較大，才會出現首宗億元身價的店面產品。

據實價登錄網資料，目前竹北最貴店面位於文義街271~300號，交易時間在2017年12月，每坪成交價達202.2萬元、總價3,784萬元，物件總面積為18.72坪。

台灣房屋竹北文化直營店店長陳熒竺表示，「若山NO2若合山」店面周邊多半是銀行業、高檔餐廳、診所、大型連鎖品牌居多，有絕對代表性以及稀有性，加上竹北地區的消費高以及就業人口逐年成長，周邊公共建設與企業投資暢旺，因此買家砸2.39億元買下2戶店面，可能是買方相當看好本區未來發展及潛力因而置產。

據實價登錄資料顯示，2017年2月，若合山另一店面交易總價為1億350萬元、坪數128.93坪，每坪成交價為105.9萬元；兩年七個月之後、也就是2019年9月，同社區店面每坪成交價達120萬元，2年半的時間，店面價格年漲幅達13.3%，也是為實價登錄上線以來，竹北億級店面最高單價。