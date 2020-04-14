裕國冷凍董事長改派紛爭越演越烈 兄弟相互叫陣

裕國冷凍（8905）董事長改派紛爭越演越烈，公司主要法人股東德昌國際投資今（14）日發布聲明，表示已發函裕國改派代表人董事為詹義郎，並取代舊任董事長暨總經理楊連發，相關程序一切合法，「盼前董座勿再糾結」。

德昌國際表示，楊連發到目前為止，仍不願依法辦理交接及返還公司印鑑章，且發布誤導投資人的重大訊息，致使公司業務營運受有重大影響。

聲明還指出，眾多股東包括德昌國際投資，都企盼此事件儘快落幕，使裕國在新任董事長楊育偉、總經理詹義郎帶領下，開拓新契機。

對此，楊連發重申，楊育偉等人對外散佈其為裕國公司董事長的不實訊息，裕國已發佈重大訊息，澄清公司董事長仍為他本人。

楊連發強調，楊育偉僅具有裕國公司董事身份，並非公司董事長，楊育偉自稱他受公司所謂「臨時董事會」選任董事長，因為臨時董事會的召集程序明顯有瑕疵並非適法，依法不生效力。

裕國已訂6月24日召開股東常會並改選董事，預料選舉結果出爐後，這場董事長改派紛爭才會落幕。

裕國為國內最大冷凍冷藏倉儲業者，創辦人暨集團總裁楊得根於二年前逝世，不料卻引發兄弟間的經營主導權爭奪戰。楊育偉為楊連發胞弟楊長杰的兒子，而詹義郎則為楊連發的妹婿。

楊長杰指出，相關代表人改派行為、董事會決議，以及董事長選任、總經理選任、解任程序，事前均有與律師團討論，過程非常嚴謹，一切均合乎現行法令，禁得起考驗。

對於楊連發欲提起刑事告訴，楊長杰表示尊重，但也提醒楊連發，既然已喪失董事會支持，不應負隅頑抗，持續把持公司。德昌國際投資基於公司自治，依循前例及法律規定改派法人代表董事，並無違法之處。