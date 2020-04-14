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醫院超載非一日之寒？疫情爆發前的馬國醫療能量

寶雅月租破180萬搶進東區 專家：兩原因讓公司手刀進駐

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
寶雅店鋪外觀。聯合報系資料照／記者何秀玲攝影
寶雅店鋪外觀。聯合報系資料照／記者何秀玲攝影

寶雅一坪月租約5,000元左右進駐東區商圈；住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬表示，由於寶雅是一、二樓一起承租加上大面積使用，以及東區店面市場已到谷底，現在寶雅承租算是以相當划算價格進駐。

黃獻寬指出，以進駐速度來看，此次寶雅能這麼快接手原NET的店面感到相當訝異，若以包括SASA美妝店來看，永福樓區塊招租超過兩年才吸引NET上門，認為從整個大東區範圍來看，主因東區目前商圈因在谷底，加上同時該區同時要釋出近500坪大面積的物件相當難得，是這次寶雅出手快速的關鍵原因。

黃獻寬分析，以正東區商圈主幹道來到看，H&M進駐原FOREVER 21的位置，平均月租金近600萬元，另外像是NET租下永福樓原址月租金在320萬元左右，顯示東區商圈所能提供的品牌能見度和廣告效益，依舊是這些大型連鎖店的主要考量。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，若以市場來看，現在東區商圈就是位於谷底，在寶雅進駐後，接下來還有diamond tower，以及華建的開發案將陸續啟動，未來東區還是有其發展潛力。

黃舒衛分析，東區若以主要幹道來說，一線品牌基於廣告效益、有曝光需求還是願意進駐商圈，不過因消費者習慣改變、電商崛起等環境變革，讓商圈吸引力不若以往，相對的店面租金也需跟著下調才能撐起東區商圈經濟效益，如忠孝東路主要幹道過去一坪月租金可能1~1.2萬元，現在可能要打七折才有機會招租成功，巷弄內過去每坪月租7,000元左右，也要降至四、五千元才可能找到租客。

寶雅 店面租金 廣告

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