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醫院超載非一日之寒？疫情爆發前的馬國醫療能量

企業海外佈局 業務不是唯一考慮

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
KPMG建議，台商在思考全球資產重行配置與調整的同時，應同步考量未來集團整體租稅優化與家族資產傳承彈性化，透過更有效率的投資架構，讓集團稅後利潤極大化來創造股東權益。圖／KPMG提供。
KPMG建議，台商在思考全球資產重行配置與調整的同時，應同步考量未來集團整體租稅優化與家族資產傳承彈性化，透過更有效率的投資架構，讓集團稅後利潤極大化來創造股東權益。圖／KPMG提供。

受國際間經貿政策劇烈變動影響，台商對於集團生產基地與上下游供應鏈的調整與配置有了重新思考的契機，再加上國際間反避稅意識抬頭、全球資訊透明化趨勢及公共衛生或環境保護等議題，更凸顯台商應加速將資產進行全球化配置調整，以達到分散投資與經營風險的效果。

KPMG建議，台商在思考全球資產重行配置與調整的同時，除評估集團整體投資架構調整過程中可能衍生的稅負效果外，應同步考量未來集團整體租稅優化與家族資產傳承彈性化，透過更有效率的投資架構，讓集團稅後利潤極大化來創造股東權益。另一方面，須設計具彈性的股權結構，讓股東家族資產能有百年傳承機制，順勢達到企業永續經營的效果。

KPMG安侯建業稅務投資部會計師吳能吉指出，台商長期以來的策略佈局多以業務導向為優先，少有在投資初期即將集團營運模式、投資架構與股東股權結構的整合納入整體稅負考量，造成台商在海外多年經營的成果可能需承擔較高稅負風險或無效益的租稅結果。

吳能吉表示，我國去年發布資金回台解釋令與推動資金回台專法，台商能依循制度將海外資金匯回台灣投資，除可降低過往所累積的稅負包袱或風險外，也能創造更大的效益。

KPMG安侯建業稅務投資部會計師洪銘鴻指出，以往台商的海外投資地點以大陸佔多數，但在全球經貿與公衛等風險因素下，重新轉投資佈局地點也包含了泰國、印尼或緬甸等區域。海外投資地點如何配合整體集團企業投資架構設計及利潤配置，是重要的課題。在，也影響台商未來在事業經營與家族傳承的策略佈局。

KPMG安侯建業全球資產配置戰略諮詢中心主持人陳彩凰提醒，全球反洗錢與反避稅的浪潮下，各國政府對於金融機構有著更嚴格的管理與限制，在資產全球化配置的評估過程中，不可忽略資金在全球各地流轉的適法性與合規化的遵循。台商對國際跨境資金的操作，應調整心態與做法，將資金運用流轉制度化與法治化，始能讓資金操作順利輔助事業經營。

台商 股東

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