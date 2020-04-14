寶雅東區再下一城 將接手NET忠孝三店

美妝生活用品店龍頭寶雅東區再下一城！寶雅14日公告取得使用權資產，租下台北東區三角窗、位於忠孝東路三段原NET忠孝三店的位置，這將是寶雅插旗東區的第二家店面，預計今年6月開幕。由於NET將於原永福樓開出旗艦店，東區店面也等於出現大風吹。

寶雅公告中提到，取得使用權資產，地點就位於忠孝東路三段303、305號1、2樓，也就是已搬離的NET忠孝三店的位置，坪數約493.7坪，將於今年6月20日開幕，每月租金為180萬元至212萬元。

目前寶雅在忠孝明曜店已有據點，未來忠孝東路店開幕後，將是寶雅東區第二家店舖；至於房東是否有降租出租，寶雅僅表示，因有簽保密協定，對此不方便透露。

寶雅近年挺進台北市都心商圈，無論是在古亭、甚至是在中山南西商圈皆有插旗，東區也已經有一家店鋪，如今不畏疫情期間，公告將插旗東區SOGO大安路黃金店面，除了寶雅，旗下五金雜貨寶家，今年也將持續展店。

寶雅今年第1季營收約42.6億元，年增12.3%，3月營收僅微幅成長，是因消費者囤貨消費行為發生在今年1和2月，無論是防疫商品或是民生用品，都已經囤貨，所以稍微影響3月業績；另外，因為這陣子有疫情，許多國家都鎖國，也讓部分貨品無法進貨。

至於疫情期間，是否會縮短營業時間和保守開店，寶雅提到，營業時間維持原樣，開店也照原訂計畫。截至今年3月底，包含五金百貨品牌寶家，寶雅和寶家全台門市共有237家，4月將開寶雅與寶家各一家店。

不過，寶雅蟬聯多月的百貨股王寶座，14日終於被富邦媒所取代，富邦媒以445元擠下以436元作收的寶雅，兩家目前都在股價400元俱樂部之列。