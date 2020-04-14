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6萬人工廠如何避免群聚？讓製鞋龍頭寶成傷透腦筋

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導

新冠肺炎疫情蔓延，寶成位於越南胡志明市的寶元廠被以未能阻止工作群聚為由，要求今（14）日起停工兩天；只不過，寶成在越南有14萬名員工，其中單是寶元廠就有6萬人，「6萬人的工廠如何避免工作群聚」對寶成而言，無疑是一項嚴竣考驗。

據統計，寶成去年全球共生產3.22億雙鞋子，其中越南生產基地7個廠區占比約44%，換算每天約生產40萬雙鞋子，而停工僅單一廠區，初估停工兩天，對寶成營運應無重大影響。

配合越南政府防疫政策，胡志明市政府原本要求位於當地的寶元廠暫時停工，但經交涉後一度同意改採員工分流、錯開上下班時間等防疫措施，讓生產線維持正常作業。

然而，胡志明市政府隨後又以寶成工廠未能阻上工作群聚，並與彼此保持安全距離，為保護公眾健康與公司運營等理由，決定要求寶元廠暫停工廠運作，讓寶成傷透腦筋。

寶成不諱言，以寶元廠為例，單一廠區就擁有6萬名員工，每天輪三班作業，如何避免所謂的「工作群聚」，又如何保持「安全距離」，對寶成來說都是難度極高的課題。

寶成目前能做的，就是讓寶元廠生產線員工休假兩天，非生產線員工則正常上班，再好好研究未來的因應方案；還好生產線僅停工兩天，寶成已計畫配合品牌客戶需求，在復工後採取加班趕工方式補救。

越南是寶成在全球最大的生產基地，現有7個廠區，員工數達14萬人，涵蓋胡志明市、同奈省、西寧省及前江省等地，此次暫時停工的為寶元單一廠區，此廠主要生產Adidas、Puma及Asics等品牌運動鞋，業界初估每天產能約在16萬至20萬雙之間。

越南官方媒體報導，越南目前已有260多人感染新冠肺炎，政府因此推出一系列社會隔離規定，但寶元廠未能符合相關規定，必須自周二起停工。由於越南在4月1日發布15天的社會疏離政策，因此暫定停工至15日止。

目前，胡志明市感染人數僅次於河內，為越南第二多。寶成強調，寶元廠16日生產線恢復正常運作後，人員依然會分流，錯開上下班時間，各項防疫措施，包括戴口罩、勤洗手等都會持續，儘一切可能符合越南政府的要求。

寶成 越南

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