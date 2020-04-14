華航更名？林佳龍：重大變革當然必須經過社會溝通

近期要求華航更名的聲浪再度響起，但華航更名涉及航權問題，更需耗費數十億元將所有文件、商標、合約名稱等更改，茲事體大，交通部長林佳龍今（14）日特別於臉書上發表聲明，他表示，重大變革當然必須經過社會溝通。

林佳龍說，華航成立至今已逾60個年頭，這不是社會上第一次提起改名之議，但這次因執行輸出口罩工作、代表台灣協助國際社會防疫時，為貨櫃掛上China Airline的布條，就是因為擔心台灣的一番心意遭到混淆或誤會，許多青年朋友透過網路發起了改名之議，也引發不少響應。

林佳龍表示，他已經先提醒華航，在運送貨品時，避免懸掛不必要、易引發誤會、也非貨主願意彰顯的標示。蘇貞昌院長也表示應在機身強化「台灣」字樣。畢竟，每一片口罩都是台灣給世界的心意，運送者有責任好好介紹台灣，別讓我們的美意打了折扣。

他指出，政府雖然持有華航的股份，但華航也是上市公司，改名這等大事，涉及航權和公司經營，必須尊重公司治理，也要對股東負責，不是任何人說了算。且華航作為代表台灣的國籍航空，重大變革當然必須經過社會溝通，然而中國國民黨認為特定政治人物就可以決定改名，似乎還活在過去那個由該黨所統治的威權時代。

林佳龍認為，在凝聚社會共識前，我已經請華航著手準備在機身上或內裝，多設計一些台灣的意象或元素，讓旅客的每一次搭乘都可以進一步認識台灣，並避免與中國混淆，這點將積極努力促成，以符合國人期待。

他說，誠摯期盼中國國民黨別只會在計時器、申請網域這些創意不足、嘴砲有餘的事情下功夫，而能夠跟我們、以及社會上這麼多願意為台灣努力的人民，一起為台灣的未來努力，思考如何為台灣的健康團結一致，共同為防疫工作盡一份心力。