寶成越南廠復工後將加班趕工 初估停工兩天無重大影響

新冠肺炎疫情蔓延，全球製鞋龍頭寶成位於越南胡志明市的寶元廠，被要求今（14）日、明（15）日兩天停工；寶成表示，此舉主要配合越南政府防疫政策，由於僅停工兩天，且復工後可採加班趕工方式補救，因此對整體營運並無重大影響。

寶成目前在越南有七個廠區，員工數約14萬人，涵蓋胡志明市、同奈省、西寧省及前江省等地，此次暫時停工的僅胡志明市寶元單一廠區，員工數約6萬人，此廠主要生產Adidas、Puma及Asics等品牌運動鞋。

據越南官方媒體報導，越南目前已有260多人感染新冠肺炎，政府因此推出一系列社會隔離規定，但寶元廠未能符合相關規定，必須自周二起停工。由於越南在4月1日發布15天的社會疏離政策，因此暫定停工至15日止。

胡志明市感染人數僅次於河內，為越南第二多；報導引述胡志明市長發言表示，寶成工廠未能阻止工作群聚，並與彼此保持安全距離，為保護公眾健康與公司運營，必須暫停工廠運作。據了解，寶元廠6萬名員工，每天輪三班作業。

寶成說，配合政府要求，目前寶元廠生產線員工休假兩天，非生產線員工則正常上班；一旦復工後，將配合品牌客戶需求，採加班趕工方式因應，初估對整體營運並無重大影響。

據《彭博》報導，胡志明市上週發布了一套指標，以評估設在該市的公司感染風險，藉此減少疫情。聲明說，如果一家公司的得分超過80%，則必須停止運營，他們對寶元廠的評分為81%。

寶成強調，寶元廠16日生產線恢復正常運作後，人員依然會分流，錯開上下班時間，各項防疫措施，包括戴口罩、勤洗手等都會持續。

另外，如果越南15天全國社會疏離令不解除，公司主管也承諾，將遵守規定並延長停工日期。