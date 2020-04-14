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晶宴會館推私廚餐盒百元嚐鮮價 外帶自取享85折

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
晶宴會館「四人海鮮砂鍋粥套餐」，外帶8折外，還適用二項優惠活動。業者／提供
晶宴會館「四人海鮮砂鍋粥套餐」，外帶8折外，還適用二項優惠活動。業者／提供

防疫情當道，國人普遍減少外出用餐機會，避免群聚感染，國內婚宴龍頭晶宴會館趁勢推出餐點外帶服務。晶宴會館主廚以少油、低鹽、多健康的料理概念，特製個人化餐盒，不管學生、上班族都能以小資價格享用大廚料理，外帶自取85折優惠。

另外，也有小家庭聚餐適用的「海鮮砂鍋粥」四人合菜套餐，5/31前外帶享8折優惠，讓國人在防肺炎之外，也要先顧好肚子攝取均衡營養，在家安心吃美食。

「晶宴私廚」餐盒只要百餘元就能享用專業大廚料理，開賣一周以來已銷售破千盒，好評不斷。有別於台式便當過油過鹹的口味，餐盒特別設計健康、美味、新鮮，餐盒嚴選主餐肉品，採用西式手法料理，少油少鹽、低醣低脂，輕鬆健康無負擔。

為了增加營養成分，米飯特別加入穀類紅寶石「台灣紅藜」，有超強飽足感、高纖抗氧化，增加抵抗力一起對抗病毒。餐盒選項有許多健身族群最愛高蛋白的：法式迷迭香舒肥雞胸、鮭魚菲力佐蕃茄莎莎外，還有老饕級的頂級Choice牛小排餐盒，兼顧營養與美味，所有餐點品項外帶享85折。

由於，餐盒當天新鮮現做，需提前半小時或於前一天電話預訂，如果有交通不方便的民眾，晶宴會館也與外送平台合作，只需輕鬆點選就能享受到最新鮮美味的晶宴私廚餐盒。

另一個外帶餐點潮汕名品「海鮮砂鍋粥」，適合防疫期間全家一起享用，不僅滋補強身，更是聚餐一飽口福的最佳選擇。單鍋1,500元，有兩款粥品供選擇：「蟹黃紅蟳海鮮粥」、「海鮮紅藜養生粥」，還有四人海鮮砂鍋粥套餐2,400元，粥品二選一外再挑選四道熱炒菜，其中有獲選2019年兩岸十大名菜的『宮廷花雕蝦』及近年賓客到晶宴會館宴客必點的招牌菜『德國豬腳』。

以上除了外帶8折外，還有兩大優惠，傳統砂鍋粥一定要搭配的涼拌小菜，只要加購價300元就能享有小菜四拼盤（原價500元），用餐後再贈送老客戶兌換券，下次消費憑券可獲得主廚招待招牌菜「紹興醉雞」乙盤。

晶宴會館推私廚餐盒百元嚐鮮價，外帶自取可享85折。業者／提供
晶宴會館推私廚餐盒百元嚐鮮價，外帶自取可享85折。業者／提供

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