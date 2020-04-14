憂心盜版影音捲土重來 NMEA呼籲應查源頭

新冠肺炎疫情持續蔓延，線上影音串流平台成為用戶防疫的娛樂選擇，加上近日刑事局破獲台灣最大盜版網站楓林網關站推波助瀾，各家新媒體平台在流量、用戶皆大有斬獲！新媒體暨影視音發展協會（下稱NMEA協會）理事長蔡嘉駿表達謝意，強調斬斷盜版源頭才能解決問題。

NMEA協會理事長蔡嘉駿表示，合法內容長期遭到盜版網站侵害，一直是協會會員重視議題之一，非常感謝政府查緝盜版，他憂心指出「盜版網站取自於海外字幕組的片源，還有少數不肖廣告商的金援等，政府應擴大撤查上游來源」才能根絕問題。同時，呼籲業界應重新思考「是盜版影響流量，還是內容不符合觀眾期待？」政府與產業共同雙向思考，攜手找出生存之道。

因應防疫期間及盜版關站推波助瀾，NMEA協會會員包括愛奇藝台灣站、LINE TV、騰訊視頻海外版WeTV、myVideo、GagaOOLala、C Channel等皆表示平台流量翻倍成長，付費用戶提升。

NMEA協會會員之一的麟數據透過社群輿情爬搜系統，發現網友對於盜版關站反應兩極，一方面理解智慧財產權的重要性，卻也有不少網友表示正版片源不足，「花了錢沒有想看的劇」，顯示影音平台提供內容的豐富度與完整性，將增加消費者付費訂閱的意願。

新媒體暨影視音發展協會NMEA已擁有超過120個企業及個人會員，橫跨新媒體、電影、電視、流行音樂、演藝經紀、時尚，還有出版、動漫、遊戲、數位廣告、數據服務等領域，會員組成多元，積極推動國際平台加入，透過跨國、跨產業、跨平台的合作，讓台灣文化價值輸出國際。今年將擴大會務發展，且持續舉辦「第二屆亞洲新媒體高峰會」串連產、官、學界接軌國際平台。