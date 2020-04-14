星宇航空又一物爆紅！ 商務艙專屬飲品線上開賣獲高評價

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球航空業，今年一月甫盛大開航的星宇航空，也無奈停飛至五月底，讓大批的星宇航空迷很是失望。不過，眾人將目光轉向持續營業的「星宇小舖」，從飛機模型、造型隨身碟到航點馬克杯都頗具人氣，近期爆紅的這款「胡蘿蔔果汁」，更在臉書上大受網友好評。

由張國煒創立的星宇航空，從去年開航前就不斷引起話題，像是由台灣知名設計師林尹培袞操刀的「JX Style時尚制服」、耗時兩年打造的「StarWonderers星探者」飛安影片，都為星宇航空累積一票忠實粉絲。因疫情停飛後，星宇航空轉戰線上的「星宇小舖」，要讓粉絲們就算無法享受機上服務，也能到小舖逛逛周邊商品。

其中，原為商務艙飲品的「胡蘿蔔綜合蔬果汁」掀起一陣風潮，許多粉絲就在臉書社團中分享品嚐經驗，直呼：「真的太好喝了」、「喝好喝滿」、「買整箱給小朋友喝很健康，比一杯咖啡還便宜」、「我很怕紅蘿蔔味，這個還可以，不錯喝」，大家的好評也讓這款果汁的詢問度暴增。該款果汁主打用台中東勢的胡蘿蔔鮮榨而成，不含防腐劑、糖、香料等，要以最天然的成分吸引民眾的目光。

日前張國煒還捐出200箱、共4800瓶的同款果汁至衛福部桃園醫院，為辛苦的醫護人員加油打氣。此事傳出後，有網友就大讚：「星宇真的很大器耶」、「謝謝醫護人員！謝謝星宇航空！」、「醫護人員辛苦了」，對星宇航空在疫情嚴峻期間的作為，給予正面評價。