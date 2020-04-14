不敵新冠疫情 台中李方艾美酒店暫緩籌備、資遣員工

新冠肺炎疫情重創國內餐飲旅宿業，繼「台中亞緻大飯店」結束營業後，總投資金額高達80億元的「李方艾美酒店」今（14）日也宣布將暫緩籌備作業，酒店20餘名員工將從明日起辦理資遣，目前只留下約一成人力處理善後。

對於籌備多時的「李方艾美酒店」，還沒開業就宣布暫緩開業，也震撼國內業界；至於酒店何時重啟籌備及開業，飯店方面並沒有時間表。這也是中部地區第一家因為新冠肺炎疫情衝擊，而暫停籌備的國際五星級酒店。

李方酒店管理集團發布聲明表示，籌備多時的台中李方艾美酒店因受新冠肺炎疫情衝擊，決暫緩籌備作業並進行人事精簡，後續將視疫情發展狀況再行評估。

市場傳出，「李方艾美酒店」已有51%股權轉讓給新的業主，後續發展，新業主也在觀望中。對此，李方酒店集並未正面回應。

至於集團另一家「高雄中央公園英迪格酒店」則維持正常營運，住房及餐飲服務不間斷。為確保每位賓客及員工的健康，防疫期間加強各項防疫措施，提供旅客安心之旅。

李方酒店管理集團表示，旗下的「皇家季節酒店」台北經典館響應政府的防疫隔離政策，經觀光傳播局、衛生局及防疫旅館醫護輔導團等相關單位指導，已正式成為防疫旅館，提供近46間客房讓居家檢疫者自費入住。

旅館從旅客接待流程、餐飲服務、垃圾清運等均按照台北市政府相關單位提供的「旅館防疫手冊SOP」進行，並安排全體員工接受防疫及消毒流程培訓；每間客房皆提供防疫用品包、清潔消毒備品及一次性個人清潔用品。

另外，全員落實防疫自我管理，工作人員均配戴口罩、護目鏡、手套並測量體溫，且全館環境定時消毒，讓居家檢疫的客人能夠安全舒適的度過14天檢疫期間。

目前，皇家季節酒店北投館、頭等艙飯店高雄站前館也積極申請加入防疫行列。其他各館亦抱持開放的態度，配合市府政策做轉型準備。

為提升客房業績，增加國旅旅客入住，高雄英迪格酒店目前與易遊網、高鐵假期等平台合作，推出主題式旅遊；餐飲則主攻本地客源，增加全自助餐優惠活動，另針對企業客戶、家庭用餐新增外帶外送組合，尤其以貨櫃造型、貨輪造型的餐盒銷售熱烈。

李方酒店集團旗下有多個飯店品牌，包括「皇家季節酒店」、「頭等艙飯店」、「太空艙旅舍」，以及走國際品牌路線的「高雄英迪格酒店」、籌備中的台中「李方艾美酒店」。

其中，「皇家季節酒店」台北南西館已於2018年3月以16億元移轉給總裁李銘松的兒子李奇璋（承先開發公司）、台北北投館非自有、台中中港館則待價而沽，先前開價12億元，據了解目前已降至8億元左右。

「頭等艙飯店」共有台北中華館、台中綠園道館及高雄站前館，其中台北中華館已處分；「太空艙旅舍」台北衡陽館去年12月以3.2億元賣給建泰創新，目前暫時停業，台北信義館也暫時停業。