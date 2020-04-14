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醫療防護衣防疫供不應求 鄭文燦讚豪紳隱形冠軍
疫情影響，口罩、醫療防護、隔離衣搶手，桃園市長鄭文燦今天上午前往蘆竹區豪紳纖維科技公司，參觀該廠生產醫療、工業用防護衣等防疫成品，他說，豪紳科技疫情期間近1個月趕工生產超細纖維醫療布，提供醫護防護面料及成品，供台灣醫療體系使用，成為優秀的國家防疫隊，也是桃園企業的隱形冠軍。
豪紳纖維科技公司生產醫療用及工業用防護衣、防火手套、防菌材料等多款機能性紡織及智慧性產品，特別是AFC奈米矽銀技術，可達良好抑菌、屏蔽病毒的功能，有效終結細菌和病毒，深具發展潛力。鄭文燦率員訪視該廠製造第一線醫護人員使用防護、隔離衣物現況，向豪紳董事長陳明聰致贈感謝狀及紀念品。
鄭文燦表示，疫情延燒，全球防護衣、隔離衣需求大增，豪紳纖維科技生產超細纖維醫療布，提供醫護防護面料及成品，該廠自農曆年後產能全開，近1個月來已生產幾十萬碼超細纖維醫療布，提供醫療防護面料及一次性防護衣、多次重複使用手術衣成品，供台灣醫療體系第一線醫護人員防疫使用。
目前醫療防護衣尚未管制出口，豪紳科技訂單供不應求，桃園需求由衛生福利部配給、各醫院自行購買外，市府在疫情開始就購置約1萬套防護衣，提供衛生局所屬醫療院所及消防局救護人員使用，並針對全市11家責任醫院防護衣存量進行滾動式盤點，不夠就提供廠商名單協助採購，讓第一線醫護人員防疫安心。
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