快訊

中職／率先開打引全球注目 前洋投卻回憶放水醜聞

第1位防疫裁罰「百萬戶」不繳錢 9筆土地今查封

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫療防護衣防疫供不應求 鄭文燦讚豪紳隱形冠軍

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（右一）參觀豪紳纖維科技生產醫療、工業用防護衣防護產品過程，稱許是桃園企業的隱形冠軍。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右一）參觀豪紳纖維科技生產醫療、工業用防護衣防護產品過程，稱許是桃園企業的隱形冠軍。記者曾增勳／攝影

疫情影響，口罩、醫療防護、隔離衣搶手，桃園市長鄭文燦今天上午前往蘆竹區豪紳纖維科技公司，參觀該廠生產醫療、工業用防護衣等防疫成品，他說，豪紳科技疫情期間近1個月趕工生產超細纖維醫療布，提供醫護防護面料及成品，供台灣醫療體系使用，成為優秀的國家防疫隊，也是桃園企業的隱形冠軍。

豪紳纖維科技公司生產醫療用及工業用防護衣、防火手套、防菌材料等多款機能性紡織及智慧性產品，特別是AFC奈米矽銀技術，可達良好抑菌、屏蔽病毒的功能，有效終結細菌和病毒，深具發展潛力。鄭文燦率員訪視該廠製造第一線醫護人員使用防護、隔離衣物現況，向豪紳董事長陳明聰致贈感謝狀及紀念品。

鄭文燦表示，疫情延燒，全球防護衣、隔離衣需求大增，豪紳纖維科技生產超細纖維醫療布，提供醫護防護面料及成品，該廠自農曆年後產能全開，近1個月來已生產幾十萬碼超細纖維醫療布，提供醫療防護面料及一次性防護衣、多次重複使用手術衣成品，供台灣醫療體系第一線醫護人員防疫使用。

目前醫療防護衣尚未管制出口，豪紳科技訂單供不應求，桃園需求由衛生福利部配給、各醫院自行購買外，市府在疫情開始就購置約1萬套防護衣，提供衛生局所屬醫療院所及消防局救護人員使用，並針對全市11家責任醫院防護衣存量進行滾動式盤點，不夠就提供廠商名單協助採購，讓第一線醫護人員防疫安心。

桃園市長鄭文燦（右）由豪紳纖維科技董事長陳明聰（右二）陪同參觀醫療、工業用防護衣防護產品，稱許是桃園企業的隱形冠軍。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右）由豪紳纖維科技董事長陳明聰（右二）陪同參觀醫療、工業用防護衣防護產品，稱許是桃園企業的隱形冠軍。記者曾增勳／攝影

醫護人員 疫情

延伸閱讀

中泰網友開戰 鄭文燦：對泰式幽默印象深刻

影／視訊慰問確診病患 鄭文燦：我有帶關懷包要送你

鄭文燦探防疫旅館 檢疫住客滿意：再住7天也可以

不配合填寫旅遊史還踹傷護理師 桃園婦人遭逮送辦

相關新聞

危機就是轉機 一套防禦性管理72小時完成抗疫布局

危機下尤其能見真章，台灣起家的紡織大廠旭榮集團，位在中國江蘇常州工廠不僅是第一批2月10日準時復工的企業，越南廠房更是獲得中國轉單。

不敵新冠疫情 台中李方艾美酒店暫緩籌備、資遣員工

新冠肺炎疫情重創國內餐飲旅宿業，繼「台中亞緻大飯店」結束營業後，總投資金額高達80億元的「李方艾美酒店」今（14）日也宣...

醫療防護衣防疫供不應求 鄭文燦讚豪紳隱形冠軍

疫情影響，口罩、醫療防護、隔離衣搶手，桃園市長鄭文燦今天上午前往蘆竹區豪紳纖維科技公司，參觀該廠生產醫療、工業用防護衣等...

憂心盜版影音捲土重來 NMEA呼籲應查源頭

新冠肺炎疫情持續蔓延，線上影音串流平台成為用戶防疫的娛樂選擇，加上近日刑事局破獲台灣最大盜版網站楓林網關站推波助瀾，各家...

foodpanda攻冷凍食品外送 目標6月前店舖破千家

外送平台foodpanda透過pandamart熊貓商城的生鮮雜貨外送服務，於疫情期間將多元豐富的商品即時外送上門，陪伴...

PChome泰國子公司 成立台灣防疫商品專區

網路家庭（8044）旗下泰國子公司PChome Thai，今（14）日宣布響應駐泰國代表處，共同為在泰國的台灣國人打造「泰國台灣防疫商品專區」。

全家「店到宅」 攜手foodpanda搶防疫「宅」商機

全民防疫，零接觸的消費習慣持續增加，全家（5903）看好商機，深化防疫布局，今宣布與美食外送平台foodpanda攜手合作，擴大外送店到宅服務。

全國電無懼疫情 Q1業績旺

新冠肺炎衝擊實體零售業績，但全國電（6281）門市人流受影響，業績卻不減反增，延續去年的成長力道，今年第一季營收42.38億元，年增7.8%。面對疫情，將加強線上與線下多面向服務，掌握疫情商機，降低衝擊，持續成長。

竹北新店王單坪120萬 若合山2戶2.39億成交

實價揭露，新竹一家電子業者砸2.39億買下竹北「若山NO2若合山」兩間店面，每坪120萬，為竹北億級店面新店王。

全台首季新推案3400億 台中最多

591新建案統計，今年第一季以台中推出90個建案、750億元，全台最多。六都新建案議價率都在一成左右，顯示疫情當前，建商定價切合真實行情，不再亂開高價，以免嚇走少數還願意出門看屋的民眾。

玩美移動攜手85度C推出 花漾媽咪我愛你母親節活動

訊連轉投資子公司、全球美妝科技領導者—「玩美移動」旗下「玩美相機（YouCam Perfect）」及「玩美彩妝（YouC...

促進產業轉型升級 南投縣提供775萬鼓勵中小企業創新

為鼓勵中小企業加強技術創新研發、協助產業佈局，南投縣政府「地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR)，今年度提供775...

熱門新聞

溜直排輪曾跌倒 AI頂尖專家陳昇瑋辭世

「百年難得的才子！」陳昇瑋猝逝 AI產學界一片嘆息

悼陳昇瑋早逝 中研院院長：他是百年難得一見的才子

「都重視人才」陳昇瑋影響的企業家-玉山金總座黃男州

馬英九建議現金紓困 政院回擊：2008年他也沒有發現金

整理包／新冠肺炎抗疫紓困 看各行業可申請哪些補助

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。