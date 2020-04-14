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foodpanda攻冷凍食品外送 目標6月前店舖破千家

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
foodpanda 宣布熊貓商城與全家強強連手，率先於雙北提供即時外送服務，上線近200個精選商品，全方位滿足消費者日常需求。圖／foodpanda提供
foodpanda 宣布熊貓商城與全家強強連手，率先於雙北提供即時外送服務，上線近200個精選商品，全方位滿足消費者日常需求。圖／foodpanda提供

外送平台foodpanda透過pandamart熊貓商城的生鮮雜貨外送服務，於疫情期間將多元豐富的商品即時外送上門，陪伴消費者安心抗疫，業績成長逾四成，今（14）日宣布熊貓商城與連鎖超商品牌「全家」強強連手，率先於雙北提供即時外送服務，單間店舖一口氣上線近200個精選商品。

因應近期防疫減少外食風氣，foodpanda表示，特別增加六成的冷凍品項（微波小吃、主食、冷凍鮮物），全方位滿足消費者日常需求，預計6月前全台合作店舖將突破1,000家，再拓生鮮雜貨外送版圖。

foodpanda董事總經理方俊強表示，熊貓商城透過合作夥伴的優質商品，和foodpanda成熟的外送效率成功為消費者建立更輕鬆的生活方式，為了加速讓全台消費者都能享受即時外送服務的便利，看準便利商店擁有據點密集、商品多元及營業時間長等特性，攜手全家拓展全台版圖，此次合作預期將創造良好的市場迴響。

foodpanda與全家合作分三階段上線，首波將於雙北市上線146間全家店舖， 5月初擴展至全台500間全家店舖，遍及台中、高雄等19縣市，預計6月前合作店舖將突破1,000 家，屆時全台九成縣市都可於foodpanda平台選購全家多元的精選商品。為

歡慶全家上線，foodpanda宣布即日起於熊貓商城消費滿50元即免費外送，還有消費滿300元輸入優惠碼【3X100】再折100元的超值優惠，讓消費者更無負擔的體驗即時外送服務。

foodpanda表示，觀察近三個月熊貓商城訂單表現，於餐期前都會迎來生鮮食品品項的訂單高峰，顯示消費者於防疫期間期望外送生鮮食品到府、自行開伙的消費需求，為延展「全家」即時冷凍品項的便利優勢，此次合作更特別增加六成的冷凍品項，滿足消費者於防疫期間的訂購需求，未來也將即時調整販售商品，共同為消費者提供最符合市場需求的商品選擇。

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