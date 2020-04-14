玩美移動攜手85度C推出 花漾媽咪我愛你母親節活動

訊連轉投資子公司、全球美妝科技領導者—「玩美移動」旗下「玩美相機（YouCam Perfect）」及「玩美彩妝（YouCam Makeup）」App，再次跨界聯名美食-KY知名咖啡甜點連鎖品牌85度C合作「花漾媽咪我愛你」母親節活動。

近日因新冠肺炎疫情影響，許多活動轉化為數位、線上形式。玩美移動與85度C攜手合作—透過數位、線上App照片編輯，轉化兒女對母親的感謝與祝福、或是母親對小孩成長的感動與喜悅，套用85度C母親節專屬主題框或主題妝容進而分享參加活動。

玩美移動總經理張華禎說：「很高興我們再次與85度C異業結盟，合作母親節—『花漾媽咪我愛你』聯名活動。近日許多活動受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，實體、聚餐等皆大幅減少並紛紛轉為數位、線上形式，透過玩美相機App與玩美彩妝App強大的相片編輯功能，以及專為85度C所設計的母親節專屬主題相框與妝容，我們希望這次的線上活動能讓玩美用戶、85度C的會員也能安心且放心地歡慶母親節，感受母親節歡樂溫馨的氛圍！」