看好內需市場商機 緬甸雙展11月仰光登場

看好緬甸持續成長的內需市場，外貿易發展協會和展昭公司訂於今年11月12日至15日假緬甸仰光會議中心（YCC）共同舉辦第八屆「緬甸國際汽機車暨零配件展」及「緬甸國際電機電子暨電力設備展」（下稱緬甸雙展），帶領台商前進緬甸爭取商機。

貿協表示，緬甸雙展預計徵集180家廠商，使用300個攤位，預計吸引來自東南亞及其周邊國家約4,000名買主前往參觀。

貿協指出，緬甸自2011年實施經濟開放以來，每年GDP以6~7%的速率增長，居民生活水準逐漸提高。據東協汽車聯合會（AAF）統計顯示，自2016年至2018年，緬甸每年新車生產及銷量皆倍數成長。

2019年東協八國，不含寮國及柬埔寨，汽車總銷量為346萬輛，較2018年衰退2.8%，惟緬甸新車銷售量成長達25%，為2.2萬輛，成長幅度高居東協之冠。

緬甸擁有5,500萬人口，但每千人中僅18人擁有汽車，市場潛力龐大。多家國際知名汽車公司看好緬甸汽車市場，並在緬設立組裝廠。

由於緬甸經濟發展快速，對於電力需求也逐年升高。世界銀行預估緬甸電力需求每年增加11%，緬甸電力與能源部表示，截至2019年底，全緬電力普及率已達51%，目前緬甸正致力於國家電網建設，預計在2030年前，達成全國通電，且其中20%來自可再生能源的目標。

在緬甸全國14個省與邦中，半數將電力列為優先投資項目，緬甸移動式發電機業者指出，2019年發電機的銷售及租賃數量皆翻倍成長，移動式發電設備市場可望持續擴大。

2020年緬甸雙展援例邀請緬甸商工總會（UMFCCI）擔任展覽協辦單位，並增設物流專區，展示物流倉儲設施、物流IT軟硬體及自動化系統設備、冷鏈系統設備等，另與緬甸汽車製造商與經銷商協會合作擴大成車專區，展出規模達300個攤位，預計較上屆成長20%。